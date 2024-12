Ex Ilva, l’assessore Mascia convoca società per Cornigliano sui lavori di pubblica utilità

Genova. L’assessore al Lavoro, Rapporti sindacali e Sviluppo economico del Comune di Genova Mario Mascia ha chiamato al tavolo della trattativa con le segreterie di Fiom-Cgil, Fim-Cisl, Uilm-Uil, i vertici di ex Ilva in Amministrazione straordinaria e Società per Cornigliano, che ha partecipato con il suo presidente Paolo Fanghella, per procedere in tempi brevi alla formalizzazione dell’accordo che riguarda 170 i lavoratori ex Ilva di Genova, impegnati in lavori di pubblica utilità (LPU).

Mascia ha chiesto che i lavoratori possano ricevere un welfare a carico dei fondi dovuti a Società per Cornigliano in virtù dell’Accordo di Programma per un importo complessivo di 390 euro netti l’anno. Una cifra che di fatto integrerà il welfare già erogato da Ilva in Amministrazione straordinaria.

“Per garantire ai lavoratori dell’ex Ilva di Cornigliano una adeguata integrazione salariale – ha detto l’assessore Mario Mascia- ho chiesto al Presidente di Società per Cornigliano Paolo Fanghella, che ringrazio per aver voluto partecipare di persona all’incontro, di arrivare all’obiettivo dei 390 euro netti annui per ogni lavoratore in LPU, a carico di Società per Cornigliano. L’impegno condiviso anche coi rappresentanti sindacali dei lavoratori è di assicurare l’erogazione delle medesime prestazioni, per gli stessi importi e con le stesse modalità, anche per le annate successive al 2025, in rapporto alle concrete disponibilità finanziarie di Società per Cornigliano e anche alla luce del mancato rimborso, in favore della medesima Società per Cornigliano, delle indennità già erogate agli LPU dal 2016. L’auspicio è che le parti sottoscrivano l’accordo quanto prima per garantire queste cifre ai lavoratori già per giugno 2025».

Il Presidente di Società per Cornigliano ha preannunciato che la proposta dell’ assessore Mascia, così come condivisa coi sindacati senza alcun impegno di spesa a carico dell’ex Ilva in a.s., verrà portata all’attenzione del cda di Società per Cornigliano prima delle feste natalizie.