Euroflora 2025, la via la vendita on line dei biglietti: la 13°edizione dal 24 aprile al 4 maggio nel Waterfront di Levante

Genova. Da oggi al via la vendita dei biglietti di Euroflora 2025, unico appuntamento italiano tra le floralies riconosciute da AIPH – International Association of Horticultural Producers, organizzato da Porto Antico di Genova Spa.

Sul sito euroflora.genova.it o direttamente su ticketone.it si può acquistare il biglietto scegliendo in anticipo la data o scegliere, con una maggiorazione, la soluzione “Re-booking” che permette di cambiare la data della visita in qualsiasi momento.

I prezzi dei biglietti sono i seguenti: Biglietto Intero: € 25,00 + € 1,50 prevendita Biglietto Ridotto: € 18,00 + € 1,50 prevendita (tariffa valida per i nati tra il 23/04/2009 e il 23/04/2019 e per disabili con disabilità compresa tra il 67% e il 99%)

Tagliando invce gratuito: per disabili con accertata disabilità pari al 100% + accompagnatore disabile (se diritto all’accompagnatore previsto formalmente); bambini nati dal 23/04/2019 in avanti; accompagnatori di gruppi

Gruppi: € 22,00 + € 1,50 di prevendita – si accede alla tariffa “gruppi” per acquisti cumulativi per almeno 25 persone (ogni 25 paganti si acquisisce un titolo gratuito).

Per i disabili, l’acquisto sarà gestito tramite call center di vendita che sarà attivato contestualmente all’apertura della biglietteria. Per tutte le informazioni relative ai biglietti consultare il sito www.euroflora.genova.it

La tredicesima edizione delle floralies italiane nate a Genova nel 1966 e riconosciute da AIPH, gemellata con le Floralies de France, si svolgerà da venerdì 24 aprile a domenica 4 maggio nei Waterfront di levante, un complesso polifunzionale realizzato nell’area dell’ex quartiere fieristico con un progetto di trasformazione firmato da Renzo Piano. Un ampio segmento di waterfront della città che segue, a oltre 30 anni di distanza, la trasformazione dell’area del Porto Antico, sempre su progetto dell’architetto genovese. Nuovi spazi, nuovo format e nuovi contenuti con aperture ai temi della sostenibilità ambientale e nel settore del turismo consapevole.

Euroflora si svilupperà interamente vista mare, per un totale di 85mila metri quadrati, partendo dalle superfici del nuovo grande parco urbano che diventerà poi la porta d’ingresso del Waterfront per entrare nell’arena centrale del rinnovato Palasport e proseguire verso le marine, nel grande piazzale antistante, e su un percorso espositivo galleggiante e terminare nel grande padiglione Jean Nouvel. Un’ immersione tra architettura, paesaggio e arte dove gli allestimenti dei migliori florovivaisti italiani ed esteri, in un itinerario di visita punteggiato da origami ispirati all’immagine delle vele gonfiate dal vento, accompagneranno i visitatori tra meraviglie di essenze rare, esemplari unici, collezioni straordinarie, produzioni di eccellenza. Grande attenzione all’architettura del paesaggio con 14 progetti in gara per il concorso “Ars Urbana”. Intenso il programma degli eventi per appassionati, esperti di settore e bambini: spazio a laboratori floreali, dimostrazioni tecniche e artistiche, presentazioni, incontri con gli esperti, convegni, musica e cooking show tematici.

Euroflora è attenta alla sostenibilità e all’ambiente: è facilmente raggiungibile con i mezzi di trasporto pubblico ed è impegnata a ridurre per quanto più possibile l’utilizzo di plastica e di materiali non riciclabili in vista di una prossima certificazione ISO 20121.

Alla rassegna sono abbinati 254 concorsi per la valorizzazione delle eccellenze e della bellezza degli insiemi in esposizione, saranno valutati da oltre cento esperti di settore nella giornata del 23 aprile, a porte chiuse.