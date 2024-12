Esercitazione di protezione civile in sedici scuole genovesi: simulata emergenza meteo

Genova. Si è svolta ieri l’esercitazione della protezione civile di Genova in caso di emergenza meteo, per il coordinamento delle comunicazioni radio nelle scuole.

Organizzata in collaborazione con la direzione di Area Scuola, l’iniziativa ha l’obiettivo di verificare le procedure e i flussi comunicativi tra la sala emergenze della protezione civile e le scuole, con un’attenzione particolare all’utilizzo delle radio da parte dei plessi scolastici coinvolti.

“Il coordinamento tra strutture emergenziali e istituti scolastici è di vitale importanza – commenta l’assessore alla Protezione civile e Volontariato Sergio Gambino – si tratta di una simulazione che può davvero fare la differenza nel momento di una reale emergenza, fondamentale per garantire la sicurezza e l’incolumità dei nostri bambini e ragazzi. Ma non solo, permette a insegnanti e collaboratori scolastici di essere pronti e proattivi quando ogni secondo conta. La formazione e la preparazione sono le nostre armi più potenti contro il caos e l’imprevisto, e non possiamo permetterci di sottovalutarle”.

L’esercitazione ha simulato un’allerta arancione con innalzamento dei livelli idrometrici su diversi corsi d’acqua, con l’attivazione delle procedure di emergenza in caso di fase operativa comunale di preallarme e allarme. Nella pratica, la direzione di Area Scuola ha ricevuto una comunicazione ufficiale dalla sala emergenze della protezione civile e ha provveduto a inoltrare l’avviso a tutte le scuole partecipanti.

Ricevute le comunicazioni, le scuole hanno messo in atto i propri piani di emergenza, simulando l’evacuazione di studenti e personale ai piani sicuri. Successivamente, tramite radio, ciascun plesso ha comunicato alla sala emergenze l’avvenuta messa in sicurezza. La sala emergenze ha registrato tutte le comunicazioni e ha segnalato eventuali difficoltà riscontrate nell’uso degli apparati radio.

L’iniziativa ha coinvolto un totale di 16 scuole divise tra quelle dotate di radio negli anni precedenti e quelle con nuove installazioni effettuate nel 2024. Tra le scuole partecipanti, la Papa Giovanni XXIII – IC Marassi, Scuola d’infanzia comunale Borgo Pila, Foglietta – IC Sestri Est.