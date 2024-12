Ericsson licenzia otto dipendenti, il 19 dicembre quattro ore di sciopero

Genova. Sonia Montaldo, segretaria generale Slc Cgil Genova, annuncia uno sciopero di 4 ore per giovedì 19 dicembre per protestare contro gli otto licenziamenti in Ericsson.

Previsto un presidio agli Erzelli proprio nel giorno della festa natalizia aziendale.

“Amaro regalo per 8 dipendenti − si legge nella nota Slc Cgil e Rsu − che in questi giorni sono stati coinvolti dalla procedura di licenziamento collettivo messa in atto dall’azienda. Il sito di Genova, già gravemente depauperato dopo anni di licenziamenti che dal 2012 hanno portato a ridurre il personale da 900 unità alle attuali 390, viene investito da questa ennesima procedura. L’azienda, non solo non intende ritirare la procedura ma non vuole nemmeno ricollocare le 8 persone individuate come esubero: un atteggiamento incomprensibile per una azienda con centinaia di dipendenti”.

(foto d’archivio)