Ericsson, lavoratori in sciopero contro i licenziamenti prima di Natale: “L’azienda dice il falso”

Genova. Sciopero e presidio dei lavoratori Ericsson questa mattina nella sede genovese dell’azienda agli Erzelli dopo la procedura di licenziamento collettivo nei confronti di otto dipendenti del reparto supply chain, proprio nella settimana prima di Natale.

“Sono licenziamenti che non ci aspettavamo, soprattutto in questa fase – spiega Massimo Della Giovanna, rsu Slc Cgil Ericsson -. L’azienda dichiara di non voler fare un nuovo accordo per un’uscita volontaria. Siamo qui perché riteniamo che questa procedura sia assolutamente ingiustificata anche dal punto di vista lavorativo: queste persone hanno professionalità, alcuni lavorano in quest’azienda da più di trent’anni e c’era la possibilità di ricollocarle in altri ambiti, parliamo di 1.700-1.800 dipendenti in Italia”.

“Ericsson ha deciso di organizzare una festa di Natale per i dipendenti e questo ci sembra una grossa contraddizione – denuncia Sonia Montaldo, segretaria generale di Slc Cgil Genova -. L’azienda vuole sopprimere questo reparto dicendo che è stato tutto automatizzato“. Una versione che tuttavia non combacia con quanto denunciano i lavoratori in queste ore: “L’azienda sta chiedendo ad alcuni di loro di fare il passaggio di consegne del loro lavoro verso colleghi in Svezia, quindi non è vero quello che dicono e questo è molto grave”, sottolinea Della Giovanna.

Si tratta dell’ennesima procedura di licenziamento per il sito di Genova: dal 2012 hanno il personale si è ridotto 900 unità alle attuali 390.

” Una decisione grave e inaccettabile che rischia di espellere ulteriori unità lavorative da una città che già fatica a garantire opportunità occupazionali – commenta il consigliere regionale Gianni Pastorino della Lista Orlando, oggi al fianco dei lavoratori in sciopero -. Il reparto supply chain rischia di essere smantellato, e l’azienda, con un atteggiamento di chiusura totale, ha respinto le proposte del sindacato che chiedevano la ricollocazione dei dipendenti. Otto posti di lavoro sembrano pochi, ma dietro ogni numero ci sono vite, famiglie, e una città che non può più permettersi di perdere competenze e occupazione. Genova deve essere un polo di eccellenza tecnologica e produttiva, non un luogo dove il lavoro viene smantellato con procedure spietate e senza prospettive. Porterò questa vicenda al più presto in Consiglio regionale, coinvolgendo i capigruppo, l’assessore competente e le organizzazioni sindacali. È necessario che la Regione, come già avvenuto in altre situazioni, faccia pressione sull’azienda affinché ritiri questa decisione e valuti soluzioni alternative”.