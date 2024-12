Costa, il neo assessore con la passione del ciclismo punta tutto sulla “comunità” e rinuncia allo stipendio

Genova. “Non abbiamo la bacchetta magica ma in questi mesi possiamo dare vita a processi di comunità, una nostra scommessa è ad esempio far diventare genovesi quelli che in questo momento sono ospiti, sono arrivati qui, e non con contributi a fondo perduto ma aiutandoli a trovare un posto di lavoro, con una visione imprenditoriale dell’intervento sociale”.

Enrico Costa è il nuovo assessore al Sociale (ma anche ai Giovani, alla Famiglia, alla Terza età e alle Disabilità) della giunta Piciocchi, scelto dal vicesindaco reggente sulla base di una competenza maturata in anni nel cosiddetto terzo settore. Presidente del Ceis, centro solidarietà Genova, si è occupato di materie delicate come la gestione dei migranti e il recupero di persone con dipendenze.

71 anni, area cattolica, mai schierato politicamente, una viscerale passione per il ciclismo, Enrico Costa entra in giunta dopo aver meditato a lungo su come “mettersi a disposizione della città in modo ancora più potente di quanto non abbia fatto in questi anni”, ha spiegato, presentandosi ai media nella sua prima uscita da assessore.

“Se hai bisogno, ci sono” aveva detto a Piciocchi qualche tempo fa. Una frase mezza abbozzata che però è tornata a risuonare nella mente di colui che ha preso in mano il Comune dopo il passaggio di Bucci in Regione. E che, oltre a scegliere un “non politico” per Lavori pubblici e manutenzioni (Ferdinando De Fornari), ha pescato dal mondo civico anche per le deleghe legate al Sociale.

Enrico Costa, sposato, due figli, laureato in Economia, ha lavorato a lungo nel settore marittimo e poi nell’ambito del sociale. È stato presidente della fondazione Centro di Solidarietà Bianca Costa Bozzo (che porta il nome di sua madre) sia del Centro di Solidarietà di Genova e delle altre realtà collegate. Dal 2010 è vicepresidente della WFTC, NY, Federazione mondiale delle comunità terapeutiche, che coordina l’intervento terapeutico nelle dipendenze di migliaia di comunità in tutto il mondo.

E’ stato fino a pochi giorni fa anche presidente dell’U.S. Pontedecimo Ciclismo, società organizzatrice del Giro dell’Appennino. Si è dimesso da tutte le cariche. Mantiene la presidenza di Ucid, Unione cristiana imprenditori e dirigenti.

Costa ha dichiarato di mettersi a disposizione “senza percepire alcun emolumento”. Ancora non è stato definito, ha spiegato poi Piciocchi, se ci sarà un accordo per cui non verrà versato una cifra relativa a uno stipendio dal Comune o se una cifra sarà invece girata ad attività di beneficienza. Costa porta lo stesso cognome della moglie del vicesindaco, Emma. Ma lo stesso Piciocchi, interpellato dai giornalisti sulla questione, ha chiarito che il grado di parentela è “lontanissimo”. Non si profila, dunque, il rischio di un conflitto di interesse.

Il nuovo assessore entrerà operativo in giunta nella seconda metà di dicembre: questo sabato, infatti, partirà per il Brasile per un convegno internazionale sui temi del Welfare al quale era stato invitato da tempo. “Ringrazio per la nomina il vicesindaco reggente Pietro Piciocchi, di cui ho piena fiducia, una fiducia coltivata con le varie opportunità di intervento in questi anni. Leggere il suo discorso di insediamento è stato ritrovarmi nelle sue parole, soprattutto quando ha condiviso i principi di Marco Bucci su coltivare il senso di appartenenza e di mettersi a disposizione per il bene comune; e quando poi parla di attenzione ai valori fondanti della città tra cui l’accoglienza e del senso di comunità”, ha detto Costa.

Costa, che assume le deleghe che erano di Lorenza Rosso (alla quale restano quelle agli Affari legali e Avvocatura, e si somma quella della Cultura), vuole parlare ai giovani: “Penso che serva innanzitutto dare loro luoghi di aggregazioni sicuri e puliti, non solo in centro città ma ben distribuiti sul territorio, dove possano costruire la loro identità”. E agli anziani: “Favorire i processi che impediscano la solitudine sociale”. Poi anche un ragionamento sull’aumento del costo della vita: “La povertà è un problema che riguarda sempre più persone, dai rincari su beni primari come il latte o il pane, alle utenze, dove si è creato un finto mercato dove la vittima è stato il consumatore più povero, sono aspetti che un Comune deve tenere ben presenti”.