Enigma Sampdoria, sacrifica Pedrola per un 3-5-2 che sta portando ai playout

Semplici boccia il 4-3-3 per un primo tempo disastroso contro la Roma – squadra con una qualità infinitamente superiore a tutte le avversarie della Serie B – per tornare al 3-5-2 che numeri alla mano ha portato la Sampdoria, nell’ordine, ad abbandonare chance promozione diretta quasi subito, a essere lontanissima dal 3/4 posto e, addirittura, a trovarsi sopra di un punto rispetto ai playout. A corollario, la rinuncia a Pedrola che, nell’unico pallone recapitatogli all’Olimpico, ha dribblato Hermoso facendolo ruzzolare sul fondo.

Ora, che conti più l’atteggiamento e l’interpretazione rispetto allo schieramento è cosa che ripetono tutti gli allenatori. Decisamente ovvia. Serve però una svolta, questo è chiaro. E qualcosa bisogna cambiare. Tre allenatori diversi, stesso schieramento tattico. Stesse prestazioni quasi sempre deludenti anche a livello caratteriale e con risultati sconcertanti. Più che “se tutti e tre hanno scelto questo modulo un motivo ci sarà” sembra che sia il caso di dire che “tre indizi fanno la prova che forse non funziona”. Anche perché se è vero che la squadra è stata costruita per giocare così, è altresì vero che i giocatori in carriera hanno interpretato anche altri sistemi. Nel Como salito in Serie A, ad esempio, Bellemo giocava in una mediana a due e Ioannou faceva il terzino in una difesa a quattro. E sembra plausibile che a Coda non dispiacerebbe avere due giocatori a sostegno che cercano di innescarlo.

Cambiare rosa è difficile – se non qualche elemento – e allora forse varrebbe la pena – mentre si lavora sulla mentalità – provare a cambiare schieramento o a inserire una variante. Se non altro per buttare in campo il giocatore più forte tanto aspettato dopo gli infortuni.

Pedrola non sarà al massimo della forma, ma è difficile fare peggio di così per la Sampdoria. Contro la Cremonese non è nemmeno entrato. I blucerchiati non vincono da otto partite di fila. Non ingranano Tutino e Coda e la difesa ha dato segnali di ripresa nelle ultime due ma fino a un certo punto. Ghidotti è stato il migliore in campo contro una Cremonese che ha calciato più di trenta volte. La squadra contro cui le altre avrebbero dovuto festeggiare per un pareggio è ora soddisfatta del punto in trasferta. Cambiare modulo potrebbe non essere la soluzione, ma forse incidere di più a livello di schieramento, optando per un assetto più offensivo e meno ingessato, potrebbe dare una segnale di coraggio alla squadra.