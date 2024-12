Genoa batte Empoli 2 a 1: goal di Badelj ed Ekuban, Leali para rigore di Esposito

Empoli 1 (75′ Esposito) – Genoa 2 (46′ Badelj, 68′ Ekuban)

Vittoria importantissima per il Genoa. I rossoblù battono l’Empoli in trasferta e si portano a quota 19 punti in classifica agganciando proprio l’Empoli. Successo giunto al termine di una partita in cui entrambe le squadre non si sono risparmiate colpi dando vita a una ripresa ricca di emozioni. Prova che dà grande fiducia al Grifone, che ha affrontato la trasferta con il piglio coraggioso che Vieira aveva auspicato in conferenza stampa.

Il primo tempo è equilibrato con costanti ribaltamenti di fronte. Vieira cambia qualcosa nell’undici iniziale dando spazio a Norton-Cuffy al posto di Sabelli. Dura relativamente poco la prova perché l’inglese è costretto a uscire già nel primo tempo per infortunio. A centrocampo, torna Thorbsy con Miretti in panchina. Tridente con Vitinha, Zanoli e Pinamonti. Parte forte l’Empoli al primo minuto con Gyasi che scatta alle spalle della linea difensiva del Genoa, ma in fuorigioco. Poi, una lunga fase di costanti ribaltamenti di fronte in cui le squadre provano a farsi male senza riuscirci. Sul finale della prima frazione, Zanoli si inserisce bene in area ma viene fermato sul più bello in scivolata da Ismajli. Poi, Cacace scaglia un bolide dalla distanza verso la porta rossoblù, ma la coppia Leali-palo salva il Grifone. Una “coppia” che nella ripresa sarà ancora più decisiva.

Gli episodi decisivi accadono tutti nel secondo tempo. Il Genoa parte con il turbo. Il pressing alto soffoca il tentativo di costruzione dal basso dell’Empoli. Vitinha recupera il pallone in area, serve Pinamonti. Tiro. Respinto. Ma c’è Badelj a scaraventare il pallone in rete. 1 a 0 al 46′. L’Empoli non ci sta e prova a cingere d’assedio la porta di Leali. I frutti arrivano al 50′ quando Esposito subisce fallo da Vasquez in area. Ma riecco la coppia Leali-palo che neutralizza il rigore dell’ex Sampdoria. Il Genoa raddoppia al 68′ grazie a due subentrati. Miretti leggermente defilato mette un rasoterra al centro. Ekuban nell’area piccola non sbaglia. Partita chiusa? Macché. L’Empoli ci prova e riesce ad accorciare con un bel colpo di testa di Esposito. Il Genoa sbanda per qualche minuto ma riesce a ricomporsi e a conquistare un successo pesantissimo. Semaforo verde nel primo dei tre scontri salvezza. Il 2024 si chiude come meglio non poteva, il 2025 riserverà subito Lecce, in trasferta, e Parma in casa.

i quattromila tifosi rossoblù

La cronaca minuto per minuto

95′ Finisce qui!

93′ Contropiede orchestrato da Ekuban. Tocco per Vitinha, tiro sporcato da un monumentale Ismajli.

90′ Cinque minuti di recupero.

87′ L’Empoli spinge. Conclusione di Esposito, respinto in corner. Esposito rimette al centro dopo il primo tentativo da corner. Palla che si impenna, Leali si rifugia in corner ma c’è fuorigioco. Rinvio dal fondo per il Genoa.

82′ Ultimo cambio nel Genoa. Vieira mette dentro De Winter al posto di Thorsby.

81′ Fallo di Gyasi su Miretti, ammonito.

80′ Ammonito Vitinha. Nell’Empoli entra Ekong per Cacace. Esce anche Anjorin, al suo posto Marianucci.

75′ Esposito si riscatta e accorcia le distanze! Azione insistita dell’Empoli con Anjorin che mette al centro dell’area un cross su cui Esposito si avventa di testa eludendo la marcatura dei difensori. Pallone che si infila sotto alla traversa dove Leali non riesce ad arrivare.

68′ Raddoppio Genoa! Ekuban! Thorsby allarga per Miretti che, da dentro l’area, mette al centro rasoterra per l’attaccante subentrato da poco il quale sottoporta infila Vasquez.

65′ Buon momento per il Genoa. Ekuban prova dalla distanza, tiro angolato. Vasquez para a terra.

64′ Cross di Vitinha per Ekuban, che da posizione ravvicinata non riesce a dare la forza giusta per battere Vasquez.

62′ Cambi anche nel Genoa. Ekuban per Pinamonti. Masini per Badelj. Miretti per Zanoli.

60′ Primo cambio per i padroni di casa. Fazzini prende il posto di Henderson.

58′ Esposito allarga per Gyasi, che fa sponda per Colombo. L’attaccante perde il tempo per concludere. Il Genoa deve evitare di farsi schiacciare.

57′ Ora l’Empoli spinge forte, pallone ,messo in mezzo che attraversa pericolosamente l’area piccola. C’è deviazione. Corner per l’Empoli. Leali in uscita respinge.

52′ PARA LEALI! Esposito calcia a incrociare a mezza altezza con forza, ma Leali si allunga e spedisce il pallone sul palo e poi lo riprende.

52′ Rigore per l’Empoli! Rapuano giudica falloso l’intervento di Vasquez.

51′ ON- FIELD REVIEW! Esposito riceve in area ma Vasquez interviene in scivolata sventando il pericolo. L’ex Sampdoria rimane a terra dolorante. L’Empoli reclama per la mancata assegnazione del rigore.

50′ L’Empoli ci prova con una ripartenza veloce conclusa da Colombo. Tiro debole dal limite dell’area. Leali blocca agevolmente.

46′ GOAL DI BADELJ! Genoa in vantaggio! Il portiere dell’Empoli Vasquez prova a servire un difensore ma il Genoa pressa altissimo e soffoca il tentativo di costruzione dal basso empolese. Vitinha con veemenza conquista il pallone nell’area dell’Empoli, serve Pinamonti, la cui conclusione viene murata dalla difesa. Ma il pallone lo riceve Badelj nel cuore dell’area che colpisce spedendo in rete.

Secondo tempo

Primo tempo equilibrato tra Empoli e Genoa. Entrambe le squadre provano ad attaccare e a recuperare la palla in avanti. Buone intenzioni che però non si traducono in grandi emozioni. Parte forte l’Empoli con Gyasi che prende palla oltre la difesa del Genoa ma è in fuorigioco. Il Genoa mette alcuni palloni al centro interessanti, ma l’occasione migliore è con Zanoli che si inserisce di gran carriera in area servito dal tocco corto di Thorsby ma Ismajli è provvidenziale in scivolata a fermare il giocatore che avrebbe calciato da due passi. La miglior occasione empolese è con Cacace, il suo siluro dalla distanza viene murato da Leali che devia sul palo col pallone che finisce in corner. Infortunio per Norton-Cuffy, sostituito da Sabelli. Nel finale, resta a terra Vitinha per uno scontro di gioco.

45′ Due minuti di recupero.

43′ Empoli pericoloso. Esposito serve Henderson che tocca largo per Cacace. L’esterno calcia forte, super tuffo di Leali che con l’aiuto del palo riesce a mettere in angolo.

40′ Vitinha punta Gyasi e crossa verso il secondo palo. Cacace si rifugia in corner. Battuta corta per Martin che crossa al centro. L’Empoli respinge e prova a ripartire ma il Genoa si ricompone e smorza il tentativo di ripartenza.

38′ Norton-Cuffy è costretto a uscire per infortunio. Al suo posto entra Sabelli. Non cambia nulla dal punto di vista tattico.

33′ Anjorin tira dalla distanza, si distende e respinge Leali.

31′ Thorsby tocca per l’inserimento di gran carriera di Zanoli nell’area piccola. Ismajli costretto a intervenire in scivolata rischiando grosso visto che l’esterno era da solo a due passi dal portiere. Calcio d’angolo per i rossoblù da cui non scaturisce nulla di pericoloso.

25′ Tiro incrociato da Henderson dalla distanza. Fuori, Leali controlla.

17′ Ancora una punizione dalla sinistra. Martin calcia verso il dischetto del rigore, la difesa respinge. Dal limite, botta di Vitinha che finisce abbondantemente alta.

15′ Primo quarto d’ora di equilibrio. Entrambe le squadre provano a costruire e a recuperare subito il pallone pressando alto gli avversari.

13′ Calcio d’angolo per l’Empoli. Henderson tocca corto e riceve nuovamente, cross basso. Respinge Pinamonti in ripiegamento difensivo.

10′ Martin calcia al centro una punizione dalla sinistra. Testa del Vasquez genoano, parata comoda del Vasquez empolese.

6′ Pinamonti mette rasoterra per Thorsby, Vasquez interviene in uscita bassa e la fa sua in due tempi.

1′ Parte forte l’Empoli con Gyasi che si inserisce alle spalle della difesa genoana, calcia verso la porta sguarnita perché Leali è costretto a uscire. Palla sull’esterno della rete. L’esterno empolese era però in fuorigioco.

Fra pochi istanti prende il via il match tra Empoli e Genoa. In classifica, le squadre sono divise da tre punti in classifica. 19 per i toscani, 16 per i rossoblù. Il Grifone chiude il suo 2024 con il primo di tre scontri salvezza consecutivi, di cui due in trasferta. Il 5 gennaio andrà sul campo del Lecce. Il weekend seguente ospiterà il Parma. Vieira conferma titolare Vitinha nel tridente. A centrocampo torna Thorsby. Panchina per Miretti. In panchina Sabelli, titolare Norton-Cuffy. Non convocato Balotelli causa febbre. Circolano però con più insistenza voci di un possibile addio dell’attaccante.

Primo tempo

Empoli (3-4-2-1): Vasquez, Goglichidze, Ismajli, Pezzella; Gyasi, Anjorin, Grassi, Pezzella; Esposito, Cacace; Colombo. Allenatore: Roberto D’Aversa.

Genoa(4-3-3): Leali, Norton-Cuffy, Bani, Vasquez; Martin; Badelj, Frendrup, Thorsby; Zanoli, Pinamonti, Vitinha. Allenatore: Patrick Vieira.

Arbitro: Rapuano di Rimini. Assistenti: Peretti di Verona e Di Gioia di Nola. IV ufficiale: Ferrieri Caputi di Livorno. VAR: Paterna di Teramo. AVAR: Guida di Torre Annunziata