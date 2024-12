Raccolta rifiuti, in arrivo due nuovi ecopunti in via Balbi: c’è l’accordo tra Comune e Amiu

Genova. E’ stato approvato in queste ore lo schema di accordo tra Città Metropolitana, Comune di Genova e Amiu per la realizzazione e la ristrutturazione di quattro ecopunti nel centro cittadino, nell’ambito degli interventi previsti all’interno del Piano Caruggi portato avanti dalla civica amministrazione.

Secondo quanto stabilito Amiu realizzerà due nuovi ecopunti in via Balbi, uno presso i locali del 177r, l’altro presso il civico 57. Come tutti gli altri predisposti in questi anni, gli spazi pensati per il conferimento dei rifiuti domestici saranno accessibili ai residenti e ai commercianti della zona tramite badge elettronico. L’operazione permetterà di levare circa una decine di bidoni dalla strada, una delle più frequentate del centro da turisti e genovesi.

Ma non solo: l’accordo, che stabilisce un trasferimento di 60 mila euro da Comune di Genova ad Amiu, prevede anche il rinnovo di due ecopunti già esistenti, con un adeguamento tecnico per gli spazi già operativi in piazzetta delle Lavandaie e in vico Indoratori.