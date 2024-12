‘Dono ricerca. RiDono la vita’, tradizionale campagna di Natale dell’Associazione per la lotta al neuroblastoma

Genova. Appuntamento anche quest’anno con la tradizionale campagna di Natale ‘Dono ricerca. RiDono la vita’ promossa dall’Associazione Italiana per la Lotta al Neuroblastoma nata a Genova con sede legale e radici storiche al “Gaslini”.

L’iniziativa è volta a sostenere la ricerca scientifica sui tumori cerebrali pediatrici e sul neuroblastoma, il più frequente tumore solido extra-cranico in età pediatrica. Un impegno che punta a diversi filoni di ricerca: ad esempio, allo studio delle mutazioni nei geni ritenute legate all’insorgenza e allo sviluppo del neuroblastoma: ciò, al fine di individuare terapie mirate per colpire quelle stesse mutazioni e per una medicina personalizzata, su misura di ogni bambina e bambino.

Per contribuire si possono acquistare doni sul sito ufficiale, sezione Anb Store, voce “Per il tuo magico Natale 2024”. In alternativa, si può telefonare al numero 010-9868319 o al numero 010-9868320, oppure si può scrivere all’indirizzo di posta elettronica natale@neuroblastoma.org.

L’Associazione Italiana per la Lotta al Neuroblastoma

L’associazione nasce il 23 luglio del 1993 scegliendo come sua sede legale e “naturale” l’istituto Giannina Gaslini di Genova. Le sue origini si legano alla volontà di madri e padri che hanno vissuto l’esperienza della malattia delle proprie figlie e dei propri figli, ma anche su impulso di oncologi frustrati dagli scarsi successi terapeutici ottenibili in quegli anni. Dal 1996, l’associazione è presieduta da Sara Costa, socia fondatrice e mamma di Luca, bambino non sopravvissuto alla malattia. Nel 1998, sempre con sede legale al “Gaslini”, nasce invece la Fondazione Italiana per la Lotta al Neuroblastoma, ramo scientifico dell’associazione deputato a selezionare e a finanziare i progetti approvati.

L’associazione si propone di promuovere progetti scientifici per la cura del neuroblastoma e dei tumori cerebrali pediatrici. Da qui anche il piano strategico 2025-2028 a sostegno di filoni di ricerca innovativi.

Le iniziative di raccolta fondi sono tante. Si tratta di attività basate sulla logica di rete, di cooperazione, sull’impegno di madri e padri attivi in diverse parti d’Italia, di molte altre persone desiderose di fare la propria parte, ma anche di realtà istituzionali e di aziende, sempre con l’obiettivo comune di dare un motivo di speranza in più alle bambine e ai bambini in attesa di nuove cure.

Il “Bambino con l’imbuto” contraddistingue il logo dell’associazione: un’immagine di gioia nonostante il dolore; la gioia dell’infanzia da incoraggiare anche attraverso la ricerca.