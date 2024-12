Donna di 87 anni investita in via Piacenza a Molassana: è in rianimazione al San Martino

Genova. Grave incidente stradale questo pomeriggio intorno alle 15 a Molassana. Una donna di 87 anni è stata investita mentre attraversava la strada sulle strisce in via Piacenza.

L’anziana ha riportato un trauma cranico e la frattura del bacino. Sul posto l’automedica Golf 3 inviata dal 118 di Genova che ha stabilizzato la donna che è stata portata, non intubata ma in condizioni molto gravi, in ambulanza in codice rosso all’ospedale San Martino. E’ in rianimazione.

Sul posto la polizia locale con la sezione infortunistica per ricostruire la dinamica dell’incidente. Via Piacenza è rimasta chiusa per circa due ore per i rilievi del sinistro stradale.