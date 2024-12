Violento nei confronti della compagna, fa irruzione dalla vicina dove lei si era rifugiata: arrestato

Genova. I carabinieri del nucleo Radiomobile hanno arrestato un 27enne per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate, violazione di domicilio, resistenza pubblico ufficiale e danneggiamento.

Il giovane ha forzato la finestra dell’abitazione di una vicina di casa, dove la compagna, insieme alla figlia piccola di 18 mesi, si era rifugiata, e ha cercato di aggredirla.

La donna, 25 anni, ha chiamato il 112. I carabinieri sono arrivati immediatamente presso l’abitazione, nella zona di Rivarolo.

Divisa fisicamente la coppia, alcuni militari hanno tranquillizzato la ragazza ed altri identificavano il compagno che, in stato di alterazione psicofisica, si è scagliato anche contro i carabinieri. E’ stato fermato non senza difficoltà e anche grazie all’utilizzo di spray al peperoncino.

La donna e due militari sono stati medicati per le contusioni subite. La vittima ha detto di subire da tempo violenze fisiche e morali da parte dell’arrestato, di origine ecuadoriana, e con molteplici precedenti di polizia per vari reati. Ora il 27enne si trova in cella a Marassi.