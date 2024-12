Dolce natalizio ripieno di droga intercettato nel carcere di Marassi

Genova. Un dolce natalizio con ripieno di hashish, eroina e cocaina. Lo hanno intercettato gli agenti della polizia penitenziaria nel carcere di Marassi, un pacco indirizzato a un detenuto che è stato bloccato e sequestrato.

“Spesso gli agenti di polizia penitenziaria si trova di fronte a tali escamotage per l’occultamento di stupefacenti ed altro materiale non consentito – ha detto Vincenzo Tristaino, segretario per la Liguria del Sappe – grazie al personale opportunamente formato e alle recenti tecnologie a disposizione, è possibile sventare tali introduzioni”

Donato Capece, segretario generale del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria, rilancia il grido d’allarme del personale di polizia in servizio nel carcere di Marassi, sulle gravi e critiche condizioni operative in cui prestano servizio gli agenti: “Il problema dell’ingresso della droga in carcere è questione ormai sempre più frequente, a causa dei tanti tossicodipendenti ristretti nelle strutture italiane. Dai dati in nostro possesso sappiamo che quasi il 30% delle persone, italiane e straniere, detenute in Italia, ossia uno su tre, ha problemi di droga. Per chiarezza va ricordato che le persone tossicodipendenti o alcoldipendenti all’interno delle carceri sono presenti per aver commesso vari tipi di reati e non per la condizione di tossicodipendenza. La loro presenza comporta da sempre notevoli problemi sia per la gestione di queste persone all’interno di un ambiente di per sé così problematico, sia per la complessità che la cura di tale stato di malattia comporta”.

“Se da un lato – conclude Capece – dobbiamo complimentarci con il personale di polizia penitenziaria di Marassi che ha operato ancora una volta con professionalità e spirito di sacrificio, dall’altro non comprendiamo come non vengano assunti provvedimenti adeguati a ripristinare la sicurezza e la legalità, a cominciare da un incremento straordinario di organico e dalla dotazione di ogni strumento anche tecnologico utile a contrastare le costanti criticità denunciate continuamente”