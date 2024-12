Dissesto idrogeologico e alluvioni, a Voltri il 12 dicembre serata di informazione

Il Municipio Ponente di Genova e la Croce Rossa Italiana – Comitato Genova Ponente organizzano una serata dedicata al tema del dissesto idrogeologico e delle alluvioni, che si terrà martedì 12 dicembre alle 20.30 al Teatro del Ponente di Voltri, in piazza Odicini.

L’incontro ‘Dissesto idrogeologico e alluvioni: informazione, formazione, autoprotezione’, a ingresso gratuito, nasce con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sui rischi legati agli effetti dei cambiamenti climatici, informando sulle buone pratiche per la riduzione del rischio per le persone e le comunità.

Durante la serata interverranno esperti dei vigili del fuoco, del Centro meteo Limet e della Croce Rossa Italiana, che condivideranno le loro competenze per aumentare la consapevolezza dei cittadini e fornire strumenti utili per affrontare situazioni di emergenza legate a fenomeni meteorologici estremi.

Si tratta di un’occasione per approfondire un tema cruciale e di grande attualità, in un territorio come quello genovese particolarmente esposto a rischi idrogeologici.

Per informazioni: fabio.scarnecchia@liguria.cri.it; Comitato 010 6197777; genovaponente@cri.it