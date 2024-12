Diaspore italiane tra rappresentazione e questioni di identità: al Mei la prima giornata di studi

Genova. Si è chiusa questo pomeriggio al Galata Museo del Mare la prima giornata della quinta edizione del congresso internazionale ‘Diaspore italiane – rappresentazione e questioni di identità’, in programma fino al 7 dicembre a Genova al MEI Museo Nazionale dell’Emigrazione Italiana e al Galata Museo del Mare. Protagonisti oltre 80 esperti provenienti da vari Paesi, tra cui Australia, Argentina, Brasile, Sudafrica, Stati Uniti, Italia, Kenya, Germania, Uruguay, Francia e Canada per analizzare lo stato dell’arte sul fenomeno dell’emigrazione italiana e sulle realtà museali dedicate alle migrazioni.

L’iniziativa in corso è nata nel 2018 su spinta di diversi enti che nel mondo si occupano di emigrazione italiana, il Muntref – Museo de la Inmigración di Buenos Aires, il John D. Calandra Italoamericano Institute – Queens College di New York e il Co.Aa.It di Melbourne, che insieme al MEI di Genova hanno deciso di dedicare degli approfondimenti alla situazione della diaspora italiana nel mondo, una diaspora che continua tutt’oggi.

Ad aprire i lavori Paolo Masini, presidente della Fondazione MEI, Marco Bucci presidente Regione, Maurizio Daccà consigliere d’Amministrazione dell’Istituzione Mu.MA, Nicoletta Dacrema prorettrice dell’Università di Genova, Gloria Piaggio direzione di Area Politiche Culturali Comune di Genova, Mario Mascia assessore all’Urbanistica, Demanio Marittimo, Sviluppo economico del Comune di Genova, Luigi Maria Vignali direttore generale per gli Italiani all’Estero e le Politiche Migratorie.

La prima giornata è entrata nel vivo con gli interventi dei promotori della V edizione del congresso internazionale “Diaspore Italiane – Rappresentazione e Questioni di Identità”: in collegamento video Pierangelo Campodonico, direttore del Mu.MA Istituzione Musei del Mare e delle Migrazioni (Genova), Anthony Tamburri preside del John D. Calandra Italian American Institute (Queens College, Stati Uniti), Marcelo Huernos, curatore e ricercatore del MUNTREF Museo dell’Immigrazione (Buenos Aires, Argentina), Marco Fedi, direttore del CO.AS.IT (Melbourne, Australia).

“Un convegno importante oggi che conferma il ruolo che in questi anni il Mei si è conquistato a livello internazionale” ha dichiarato Paolo Masini presidente del MEI Museo Nazionale delle Emigrazioni Italiane. “Un momento di studio e riflessione sullo stato dell’arte dell’emigrazione italiana e sulle realtà museali dedicate ma anche di progetti: abbiamo voluto lanciare non a caso da qui la proposta di realizzare una scultura che simbolicamente sottolinei il legame degli emigrati italiani con il nostro Paese. Un’opera in bronzo di una mano, simbolo del fare italiano, che indichi il nostro paese dai tanti luoghi di approdo degli emigranti italiani. Una scultura che, con il contributo di associazioni, istituzioni, aziende, divenga il simbolo dell’impegno e della passione di chi ha lasciato il nostro Paese. Tutto ciò rappresenta “We come from there”, il progetto che il MEI e l’artista Dante Mortet lanciano oggi da Genova al mondo”.

“Il congresso internazionale ‘Diaspore Italiane’ è una preziosa occasione per approfondire il fenomeno dell’emigrazione italiana a 360 gradi: un appuntamento che non poteva che trovare posto al MEI di Genova, una realtà culturale che anno dopo anno sta diventando sempre più un punto di riferimento per l’approfondimento di questi temi – ha dichiarato il presidente della Regione Liguria Marco Bucci – Il fatto che tanti italiani scelgano di fare esperienze fuori dai confini nazionali non va visto semplicemente come una ‘fuga di cervelli’, ma piuttosto come un’occasione per arricchire il proprio bagaglio culturale e professionale e, un domani, tornare per arricchire anche l’economia e la società del nostro Paese. Pensiamo poi alle opportunità offerte per la Liguria e per la sua economia da fenomeni come il ‘turismo delle radici’, che porta i discendenti degli emigranti italiani a viaggiare alla ricerca delle proprie origini. Siamo, dunque, di fronte ad un tema complesso che va analizzato con un approccio multidisciplinare e rigoroso, esattamente come ‘Diaspore Italiane’ fa da cinque edizioni”.

“Un convegno molto importante in un luogo simbolo della nostra città e del nostro Paese”. Ha dichiarato il vicesindaco di Genova Pietro Pichiocchi. “Significativo il fatto che il Governo abbia voluto inserire a Genova, città di partenze, di cui abbiamo diverse testimonianze anche alla vicina stazione marittima, il MEI Museo Nazionale dell’Emigrazione Italiana. Siamo molto orgogliosi di questo patrimonio che abbiamo valorizzato all’interno della Commenda di Prè, sede del MEI e altro luogo simbolo di Genova che richiama al movimento dei popoli. E’ importante ritrovarsi oggi a parlare del fenomeno delle diaspore, soprattutto in relazione al Turismo delle Radici, iniziativa promossa dal Governo e che come amministrazione locale abbiamo appoggiato. Quest’anno abbiamo ricordato i 150 anni dell’emigrazione italiana in Brasile con numerose iniziative in cui Genova è stata protagonista, abbiamo inoltre stipulato un accordo con la città di Santos e stiamo lavorando con il Museo di Ellis Island per future collaborazioni. Genova sempre di più sta diventando un punto di riferimento sul fenomeno migratorio, tema che riguarda il nostro passato, presente e futuro”.

“Diaspore Italiane è un importante appuntamento da cui possono nascere utili sinergie anche in relazione al progetto del Turismo delle Radici che, come Italea, stiamo portando avanti in tutto il mondo e che sta ottenendo grandi risultati”. Lo ha sottolineato il direttore generale per gli Italiani nel mondo del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale Luigi Maria Vignali. “Italea coinvolge le comunità all’estero nella riscoperta dei loro luoghi d’origine, i piccoli borghi e le comunità italiane da cui partirono gli emigrati. Questa iniziativa è stata fortemente voluta dal ministro Tajani. Il sito web italea.com lanciato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale per sviluppare il turismo delle radici è già stato visitato da oltre un milione e 100 mila persone, con tantissime richieste, il 5% dei discendenti di italiani all’estero, che lo visitano, chiede di poter ottenere un itinerario turistico personalizzato alla riscoperta delle loro radici o una ricostruzione genealogica”. Ha concluso Vignali.

“Il Museo nazionale dell’emigrazione italiana di Genova insieme al Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale è al lavoro per far nascere la Rete dei musei italiani dedicati all’emigrazione, uno dei principali progetti a cui collaboreremo nei prossimi anni”. Lo ha annunciato la co-curatrice del MEI Giorgia Barzetti. “La diaspora è un fenomeno contemporaneo, non esiste solo l’emigrazione storica dal nostro Paese, ma in base ai dati più aggiornati come quelli forniti dal report sugli italiani nel mondo della Fondazione Migrantes e dall’Istat, il fenomeno migratorio in uscita dall’Italia è ancora molto forte, nel corso di quest’anno si sono registrati all’Aire, l’anagrafe degli italiani all’estero, oltre 6 milioni di nostri concittadini, quindi l’Italia può a tutti gli effetti considerarsi ancora oggi un Paese di forte emigrazione”. “Genova, sede dei due principali musei italiani dedicati all’emigrazione, con il MEI nato dalla collaborazione tra Ministero della Cultura, Regione Liguria e Comune di Genova, può essere capofila nell’aggregare tutti i musei che in Italia si lavorano di emigrazione, – prevede la co-curatrice del Mei – sono moltissimi i musei regionali e locali, molti dei quali sono rappresentati qui oggi”.

Tra i temi principali della prima giornata si è parlato anche di Identità, che esplora le molteplici sfaccettature della cultura italiana nel contesto delle migrazioni. “Negli Stati Uniti cittadini di terza, quarta e quinta generazione si dichiarano italiani anche se conoscono pochissimo l’Italia e l’italiano. Questo testimonia l’importanza delle radici. Ha commentato Anthony Tamburri preside del John D. Calandra Italian American Institute (Queens College, Stati Uniti).

“All’interno del MUNTREF, il Museo dell’Emigrazione di Buenos Aires, è presente una forte rappresentanza dell’emigrazione italiana in Argentina. La comunità italiana oggi è la più grande nel nostro Paese. Abbiamo infatti ospitato per dieci anni un’importante mostra sull’emigrazione italiana e continuiamo a rivisitare i nostri allestimenti grazie ai contributi contenutistici che riceviamo dai paesi vicini. Abbiamo infine organizzato una mostra intitolata “Basilicate” con la Regione Basilicata sull’emigrazione lucana in Argentina che si è conclusa recentemente al MEI”. Ha fatto sapere Marcelo Huernos, curatore e ricercatore del MUNTREF Museo dell’Immigrazione (Buenos Aires, Argentina).

Il congresso mira a sviluppare una visione multi-prospettica dell’identità culturale italiana in movimento, all’interno di una cornice storica e globale, ragionando, ad esempio, su come si definisca l'”italianità” e, più in generale, l'”italicità” in contesti di mobilità globale e su quali lezioni possano emergere dall’osservazione delle comunità italiane nel loro adattamento e cambiamento. Un’opportunità unica per riflettere insieme sui molteplici significati dell’esperienza migratoria italiana e sull’evoluzione della sua identità culturale.

L’evento proseguirà venerdì 6 dicembre dalle 09:00 alle 18:30 e sabato 7 dicembre dalle 09:30 alle 13:30 al Galata Museo del Mare e al MEI.

Il programma completo della tre giorni è consultabile a questo link: https://www.museomei.it/it/congresso-diaspore-italiane-rappresentazione-e-questioni-di-identita-5-7-dicembre-2024-mei-museo