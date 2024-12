Declassamento dell’Archivio di Stato di Genova, Italia Nostra lancia una petizione per impedirlo

Genova. Italia Nostra ha lanciato una petizione online contro il declasssamento dell’Archivio di Stato di Genova.

“Con grande sgomento apprendiamo dalla stampa della decisione del ministero della Cultura di declassare l’Archivio di Stato di Genova, “unico tra i nove archivi di eccellenza che corrispondono ad altrettante città capoluogo di Stati preunitari”, condannandolo così a “perdere la sua autonomia dirigenziale, per essere accorpato alla struttura della Soprintendenza”. Ciò comporterà un’inevitabile perdita di efficienza da parte di una struttura su cui, in anni recenti, lo Stato Italiano ha per altro investito circa otto milioni di euro, per interventi di restauro del Complesso Monumentale di Sant’Ignazio quale nuova sede, e forse altri fondi ancora per arredarla e attrezzarla”, scrive il presidente di Italia Nostra, Stefano Fera.

“Italia Nostra Genova, non solo trova inaccettabile tale decisione, ma anche vuole intraprendere tutti gli atti utili a contrastarla e annullarla. L’importanza della storia di Genova nel più ampio quadro della storia d’Italia, d’Europa e del mondo è talmente rilevante e nota da non richiedere qui alcuna sintesi. Si vuole semplicemente evidenziare un dato di fatto, soprattutto alla luce della recente, lambiccata definizione di “cultura” offerta dal Ministro in carica: non può esistere cultura senza memoria, né senza questa può esservi libertà e dignità. Non a caso, i tiranni di tutti i tempi, per intimidire e umiliare, hanno sempre posta molta cura nel distruggere i documenti e le testimonianze della storia dei luoghi e dei popoli sottomessi”, prosegue l’associazione ambientalista.

Italia Nostra Genova, lancia quindi questa petizione su Change.org affinché il Ministero della Cultura annulli la decisione presa e mantenga l’autonomia dirigenziale e gestionale dell’Archivio di Stato di Genova.

“L’associazione invita quindi non solo i propri Soci e tutti i cittadini che abbiano a cuore l’art. 9 della Costituzione a sottoscriverla, ma anche tutte le istituzioni culturali e accademiche italiane a far sentire la propria autorevole voce in difesa di questo fondamentale e preziosissimo giacimento di memoria collettiva che è l’Archivio di Stato di Genova”, conclude la nota.