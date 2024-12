D:Cult: sei progetti di valorizzazione chiudono il primi corso dedicato alla divulgazione scientifica del patrimonio culturale

Genova. 250 ore di formazione tra lezioni, sopralluoghi e workshop, 600 ore totali di esperienze in azienda presso 15 realtà culturali di eccellenza, 1 bootcamp di due giorni a Voltaggio, 35 docenti altamente qualificati, 24 giovani partecipanti under 35 provenienti da tutta Italia, con un tasso di completamento del corso del 100%, 10 location all’interno di prestigiosi spazi monumentali della città e della Liguria, molti dei quali tutelati dall’UNESCO, 4 focus aperti al pubblico, 6 proposte progettuali concrete per valorizzare il patrimonio culturale del territorio: è questo, in sintesi, il bilancio della prima edizione di d:cult, il primo corso di alta formazione dedicato alla divulgazione scientifica del patrimonio culturale, promosso dalla Scuola Superiore IANUA dell’Università di Genova.

Con l’obiettivo di formare giovani professionisti nel campo della divulgazione scientifica del patrimonio culturale, capaci di mediare tra la ricerca storica e storico-artistica e un pubblico ampio e variegato, il corso, unico in Italia, è stato realizzato in partnership con Fondazione Edoardo Garrone, Fondazione Friends of Genoa, Fondazione Passadore 1888 e Camera di Commercio di Genova, con la collaborazione di Associazione Culturale Santa Maria di Castello, Biblioteca Civica Berio, Fondazione per la Cultura Genova Palazzo Ducale, Grimaldi Factory, Lockton P.L. Ferrari, Palazzo della Meridiana.

Grazie alla partecipazione di docenti e professionisti provenienti da importanti realtà accademiche, culturali e imprenditoriali, lezioni e laboratori hanno affrontato temi di grande attualità per il settore: dalle tecnologie digitali al public speaking, dallo storytelling all’edutainment, passando per l’accessibilità ai disabili. Hanno arricchito il programma esperienze sul campo e sopralluoghi in spazi storici e museali come il Museo Diffuso di Albissola e la Casa Museo Asger Jorn, le ricognizioni nel sestiere storico della Maddalena e le attività di divulgazione collaborativa presso Palazzo Rosso e Palazzo Bianco, insieme agli studenti statunitensi della FIU, Florida International University. A Voltaggio, un boot camp di due giorni ha unito team building e riflessione sui temi della divulgazione e del ruolo dei musei.

Con un approccio interdisciplinare e creativo, il corso ha fornito strumenti concreti per la creazione di prodotti culturali, oltre a competenze solide nella divulgazione scientifica. Il networking tra studenti e docenti ha favorito inoltre esperienze in azienda di alto livello e offerto ai partecipanti l’opportunità di inserirsi in una comunità professionale capace di sviluppare soluzioni innovative e collaborative per affrontare le sfide culturali dei territori.

Il principale risultato del corso consiste infatti nell’elaborazione di sei progetti di valorizzazione di diverse realtà territoriali, sviluppati durante i due mesi del corso da gruppi di lavoro multidisciplinari, composti dagli studenti.

Il progetto MAAVS si concentra sulla maggiore accessibilità al Museo Archeologico Alta Valle Scrivia, a Isola del Cantone, immaginandolo come polo di sviluppo culturale e aggregazione sociale. NarraVo prevede la valorizzazione della Pinacoteca di Voltaggio (AL), piccolo museo poco conosciuto che potrebbe divenire il centro di un sistema che metta in rete il patrimonio culturale, sfruttando il turismo escursionistico e le attività outdoor. Open PESCHIERE sviluppa una serie di eventi e iniziative culturali volte ad aprire le porte di Villa Pallavicino delle Peschiere, sito di straordinaria bellezza raramente accessibile al pubblico. Il progetto Margini in Evidenza intende organizzare visite guidate nelle aree più periferiche della città di Genova, per promuovere una maggiore consapevolezza del patrimonio storico-artistico, specialmente in zone generalmente “ai margini” dei circuiti turistici. Santa Maria di Castello è al centro di una proposta per creare un nuovo allestimento museale e rendere il complesso monumentale fruibile a persone con disabilità visiva. Infine, un gruppo di studenti sta realizzando il podcadt in dispARTE su tematiche culturali e storico-artistiche dedicato a un pubblico generalista.

I project work sono stati presentati dai giovani partecipanti a d:cult in occasione dell’evento conclusivo del corso, organizzato dagli studenti e ospitato a Palazzo Ambrogio di Negro in Banchi, sede di Fondazione Edoardo Garrone, con la partecipazione di Sebastiano Serpico, presidente della Scuola IANUA, Giacomo Montanari, storico dell’arte e direttore di d:cult, e Marianna Pisanu, project manager e coordinatrice del corso.

In questa occasione, si è svolta infine la presentazione del paesaggio sonoro del sestiere storico della Maddalena, indagato dalla classe d:cult sotto la curatela di Enrico Montrosset. In un dialogo con le note del violoncellista Michele Mammoliti, ne è scaturita una combinazione di elementi acustici che definiscono l’identità sonora del sestiere, includendo i suoni della strada, le voci degli abitanti e i contributi degli studenti, che hanno esplorato questa zona attraverso numerosi incontri e lezioni.

“La divulgazione scientifica del patrimonio culturale è un’emergenza nazionale, per la quale serve da subito stabilire buone pratiche, sperimentare metodi, individuare professionalità idonee. D:Cult ha dimostrato quanto questi percorsi formativi siano necessari e quanto sia efficace lavorare sui territori per costruire percorsi culturali inclusivi, accessibili e di valorizzazione permanente del patrimonio. Il prossimo anno, l’edizione 2025, metterà a frutto queste sperimentazioni puntando in maniera ancora più diretta alla configurazione di una professionalizzazione della mediazione culturale per studenti, studiosi, ricercatori e figure attive nel campo del patrimonio culturale. Proporre questo corso unico a Genova ha, poi, un significato ulteriore: significa che questa città e la sua Università, in sinergia con gli enti territoriali, si sta proponendo come un luogo di formazione nel campo della Divulgazione (Terza Missione degli Atenei) attrattivo a livello italiano” ha concluso Giacomo Montanari, storico dell’arte e direttore di d.cult.