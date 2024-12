D’Angelo (Pd): “Il discorso di Piciocchi delirio di onnipotenza, colpo di mano per evitare elezioni”

Genova. “Le parole del vicesindaco reggente del Comune di Genova, Pietro Piciocchi, non possono che generare una forte preoccupazione. Da una parte appare sconcertante cogliere la volontà di un colpo di mano per evitare la regolare convocazione delle elezioni nella primavera del 2025. Dall’altra lascia quantomeno spaesati vedere il protagonista indiscusso dello smantellamento dei servizi sociali, dello svuotamento del servizio di prossimità dei municipi, nonché alfiere dell’idea di una città pronta a penalizzare chi rimane indietro per favorire pochi privilegiati, parlare di una nuova stagione”.

Così il consigliere regionale del Pd ed ex capogruppo a Tursi Simone D’Angelo ha commentato il discorso di insediamento di Pietro Piciocchi come vicesindaco reggente dopo la decadenza di Marco Bucci.

“L’ipocrisia di chi oggi si propone come il buon padre di famiglia disponibile al dialogo, si scontra però con il primo atto – afferma – una nuova giunta che distribuisce deleghe al servizio della campagna elettorale agli esponenti dei partiti, della maggioranza, e suddivide in maniera surreale le altre, con evidenti contraddizioni. L’unica notizia di giornata è che la campagna elettorale di Piciocchi è iniziata, sulla schiena dei genovesi e a carico dei contribuenti”.

Il Partito Democratico agirà di conseguenza per difendere la dignità delle istituzioni democratiche, e dare l’alternativa che merita questa città, nelle elezioni della prossima primavera”, conclude Simone D’Angelo.