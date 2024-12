Da disoccupati a lavoratori della nuova diga di Genova, così 70 stranieri hanno cambiato vita

Genova. Ieri disoccupati, oggi lavoratori nella fabbrica dei cassoni per la nuova diga di Genova. È la storia di 71 persone che hanno trovato un impiego stabile e qualificato nel mondo dell’edilizia grazie al bando regionale Formare per occupare, promosso da Scuola Edile e Comune di Genova in collaborazione con Regione Liguria, Ance Genova, sindacati e Fincosit.

Per la maggior, circa l’80%, si tratta di migranti che erano ospitati nei centri d’accoglienza straordinaria genovesi (8 quelli coinvolti). Oltre 500 persone hanno partecipato ai colloqui, 170 si sono dichiarate interessate e sono state iscritte alla selezione. Di queste sono state ammesse ai corsi 91 persone e hanno terminato l’attività di formazione in 75. La formazione, che si è svolta presso la sede di Esseg in via Borzoli, si è articolata su sei diversi corsi: quattro per la qualifica di operaio edile e due per carpentiere edile.

Ad oggi Fincosit, partner del progetto che si era impegnata ad assumere almeno 60% delle persone selezionate, ha già assunto 29 operai e ne assumerà 12 entro la metà di gennaio. Sono tutti destinati al cantiere di Vado Ligure dove prendono forma i cassoni. I rimanenti 30 che hanno completato il percorso di formazione (4 hanno rifiutato l’assunzione), verranno assunti al di fuori di Fincosit grazie alla collaborazione delle imprese edili associate ad Ance Genova e delle agenzie interinali.

“Il bando era aperto ai disoccupati senza limiti di età o nazionalità – spiega Mirko Trapasso, vicepresidente di Esseg – ma molti sono stati scoraggiati dalla prospettiva di aspettare sei mesi senza reddito e la necessità di trasferirsi a Savona. Tra tutti i partecipanti abbiamo avuto solo un italiano. È noto che i nostri conterranei non si avvicinano più all’edilizia, stiamo ancora pagando gli effetti della crisi iniziata nel 2009″. A dimostrarlo sono anche i numeri della cassa edile, che per la prima volta quest’anno conta più stranieri che italiani.

“È una grande soddisfazione per noi sapere che oggi abbiamo dato un posto di lavoro qualificato a 71 persone arrivate nella nostra città in una situazione di difficoltà e con poche prospettive concrete davanti a loro – spiega il presidente di Esseg Silverio Insogna -. Per la nostra scuola si è trattata di una grande sfida anche a livello organizzativo, basti pensare ai quattro mediatori culturali che abbiamo dovuto arruolare per colloquiare oltre 500 persone e formarne quasi 100. Gli sforzi sono stati però ripagati dall’ottimo risultato raggiunto, che non ha un valore solo occupazionale, ma anche sociale. Per questo motivo saremo sempre disponibili a collaborare con le istituzioni per nuove e analoghe iniziative”.

I sei corsi di formazione per carpentiere edile e per operaio edile previsti dal bando Formare per occupare, si sono svolti tra giugno e novembre, suddivisi tra la sede Esseg (20.628 ore) e lo stage in azienda presso Fincosit (8.631 ore). Tutta la formazione erogata è stata completamente a titolo gratuito grazie ai finanziamenti pubblici che Regione Liguria ha destinato al progetto.

“La giornata di oggi è la prova tangibile di come il lavoro di squadra tra istituzioni e privati possa creare opportunità occupazionali importanti – sottolinea l’assessore alla Scuola, Formazione e Politiche dell’Occupazione di Regione Liguria, Simona Ferro -. Sono davvero orgogliosa che Regione Liguria abbia giocato un ruolo chiave, finanziando interamente i corsi di formazione che hanno permesso a questi 71 ragazzi di sviluppare competenze e mettersi in gioco. Occupazione, da sempre, è sinonimo di integrazione e questi risultati ne sono un esempio concreto”.

Dal punto di vista delle istituzionali locali, un ruolo chiave nel successo dell’iniziativa lo ha avuto anche il Comune di Genova, che ha dato l’input alla creazione di questo percorso di formazione e inserimento nel mondo del lavoro grazie all’istituzione del Tavolo comunale del Lavoro previsto da una delibera di giunta del 2022.

“Un bel risultato che mi riempie di orgoglio. L’idea è nata dal Tavolo comunale del Lavoro, costituito con delibera di Giunta all’inizio di questo secondo mandato su input del sindaco Bucci, con la creazione ad hoc della delega al Lavoro affidatami, per coniugare domanda e offerta nel mercato del lavoro – dichiara l’assessore a Sviluppo economico, Lavoro e Relazioni Sindacali del Comune di Genova, Mario Mascia -. Il Tavolo comunale del Lavoro da allora si è riunito ogni ultimo venerdì del mese al Blue District con organizzazioni datoriali e sindacali, enti locali e di formazione, scuole, università e Camera di Commercio per profilare, dati e statistiche alla mano, le competenze, le abilità e le professionalità richieste dal mercato del lavoro e fornire risposte concrete ai bisogni occupazionali delle imprese. Nel corso delle tante riunioni si è sviluppato il progetto condiviso di un percorso formativo con obbligo assunzionale rivolto a chi ha bisogno vitale di un lavoro e meglio di ogni altro può cogliere, con il più alto senso di responsabilità, il significato e l’importanza di un’opportunità del genere. Con l’ente bilaterale della Scuola Edile e Regione Liguria, in prima battuta rappresentata dall’assessore Marco Scajola, che ringrazio per il contributo determinante assicurato, siamo riusciti ad individuare le fonti di finanziamento e i soggetti da coinvolgere, con l’obiettivo di creare nuovi posti di lavoro in un comparto come quello edile, che è indispensabile per la crescita di Genova. Questi 71 nuovi posti di lavoro significano anche accoglienza, inserimento lavorativo e inclusione sociale su un’opera come la Diga che è già entrata nella storia di Genova. Un win win per lavoratori, per le imprese e per la comunità dei genovesi”.

Un ruolo fondamentale per chiudere il circolo virtuoso del progetto tra Esseg, istituzioni locali, Ance Genova, le organizzazioni sindacali dei lavoratori del comparto edile, e gli otto Cas (e associazioni) genovesi, lo ha avuto Fincosit, storica azienda genovese con oltre 100 anni di attività, soprattutto nel campo delle opere marittime e portuali. Con la propria partnership al progetto, Fincosit ha da subito garantito l’assunzione di almeno il 60% delle persone che hanno partecipato al bando, coinvolgendole, tra l’altro, in un’attività lavorativa che farà la storia di Genova: la realizzazione dei cassoni per la nuova diga foranea.

“Fincosit è orgogliosa di aver sviluppato questa proficua collaborazione, contribuendo alla formazione di nuove generazioni di professionisti. Questa sinergia dimostra come il legame tra istituzioni, mondo della formazione e imprese possa dare risultati concreti, favorendo l’inserimento lavorativo e potenziando le competenze necessarie per affrontare le sfide del settore – commenta Salvatore Sarpero, presidente di Fincosit -. La presenza di Fincosit a Genova e in Liguria è testimonianza del nostro impegno verso il territorio; infatti, siamo andati oltre all’impegno del 60% di assunzioni, ad oggi siamo al 66% di media. Con uno sguardo al futuro, celebriamo anche il nostro passato: nel 2025 Fincosit raggiungerà l’importante traguardo di 120 anni di attività. Un anniversario che non rappresenta solo una tappa storica, ma un’ulteriore spinta per continuare a investire in progetti che valorizzino le risorse umane e lo sviluppo locale, consolidando il nostro ruolo di riferimento per il settore delle costruzioni”.