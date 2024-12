Cultura, stanziati 100mila euro per la Gog e 80mila per il Teatro Akropolis

Genova. L’amministrazione comunale, nel confermare tutti gli stanziamenti previsti per le Politiche Culturali che ammontano a oltre 10 milioni, ha messo a bilancio 80 mila euro per il Teatro Akropolis di Sestri Ponente e 100 mila euro per la Giovine Orchestra Genovese.

“Si tratta di un contributo concreto che il Comune di Genova garantisce per arricchire la proposta culturale della città – dichiara l’assessore alla Cultura Lorenza Rosso – Nella sua attività ultracentenaria, la Giovine Orchestra Genovese, ha portato a Genova i più grandi artisti di fama mondiale; proprio per questo vogliamo sostenerla in maniera stabile e continuativa, offrendo ai nostri cittadini musica ai massimi livelli ed attirando i giovani verso il mondo della cultura. Il teatro Akropolis, invece, da qualche anno offre ai cittadini sestresi e non solo un cartellone ricco e variato, di altissima qualità; nel percorso di sostegno della cultura diffusa nei territori, l’amministrazione ritiene importante consentire ad una realtà, insignita di diversi premi, una maggiore programmazione in particolare sulle progettualità dedicate ai giovani”.

Con i fondi stanziati il Teatro Akropolis realizzerà:

• Attività formativa dedicata al territorio e alle scuole con laboratori, corsi e spettacoli, oltre a un progetto di avvicinamento al teatro e alla performatività;

• L’inizio di una progettualità teatrale dedicata all’inclusione sociale delle comunità straniere sul territorio;

• Sostegno all’archivio digitale “Heliopolis” (presentato durante il festival “Testimonianze, ricerca, azioni”) dedicato agli studi sulla performance al rapporto col teatro;

• Supporto ai giovani artisti e alla creatività giovanile attraverso il potenziamento delle residenze artistiche.

La GOG potrà arricchire con ulteriori proposte di altissima qualità il cartellone in programma. Grazie anche al contributo del Comune vengono organizzati annualmente più di 120 concerti, di cui 24 al Teatro Carlo Felice e circa 80 in tutto il territorio genovese della Città Metropolitana (tra cui Palazzo Ducale, chiesa di San Luca, ex manicomio di Quarto, Palazzo Spinola, Palazzo Reale). Rilevante anche il lavoro con le scuole, che comprende spettacoli dedicati e un progetto di educazione musicale.