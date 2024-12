“Cronaca di un anno di cronaca” raddoppia con un video sull’inchiesta che ha travolto la Regione

Genova. Torna anche quest’anno l’appuntamento con “Cronaca di un anno di Cronaca”, il video racconto realizzato dal consiglio direttivo del Gruppo Cronisti Liguri per raccontare i fatti più importanti del 2024.

L’incontro si terrà giovedì 12 dicembre alle 11.30 nella sala archeologica dei giardini Luzzati e al centro del dibattito ci sarà la legge Bavaglio che si appresta ad entrare in vigore e che necessariamente condizionerà, il lavoro dei giornalisti di cronaca nera e giudiziaria.

A parlarne ci saranno la segretaria generale della Fnsi Alessandra Costante e il procuratore capo di Genova Nicola Piacente.

Due sono i video realizzati dai cronisti liguri: uno sui fatti di cronaca del 2024 e un focus sull’inchiesta che ha decapitato la Regione Liguria.

Saranno anche premiati i colleghi che si sono distinti per inchieste e servizi: Michele Vari per la trasmissione Miché, in onda sull’emittente Primocanale, Erica Manna di Repubblica e Fabio Canessa di Genova 24. Il premio per i rapporti con la stampa è andato a Paola Zappavigna, dirigente della polizia stradale e già portavoce del Questore.

Durante la manifestazione ci sarà anche la presentazione di un canale informativo su Telegram a disposizione dei giornalisti e gestito dal comando provinciale dei vigili del fuoco. Ma anche un ricordo commemorativo per i 200 anni dalla nascita del Corriere Mercantile con un intervento di Paolo De Totero, per anni caporedattore della storica testata genovese.