Cronaca di un anno di cronaca, premiati i giornalisti Michele Varì, Fabio Canessa ed Erica Manna

Genova. Questa mattina nell’area archeologica dei Giardini Luzzati il Gruppo cronisti liguri insieme all’associazione ligure dei giornalisti ha rinnovato l’evento Cronaca di un anno di cronaca dedicato ai fatti di cronaca dell’anno che e alla premiazione dei cronisti che si sono distinti nel 2024.

Nel corso della manifestazione sono stati proiettati sia il video racconto con i fatti di cronaca del 2024 e uno speciale focus sull’inchiesta che ha decapitato la Regione Liguria. Quest’anno sono stati premiati i colleghi che si sono distinti per inchieste e servizi: Michele Vari per la tra missione Miché andata in onda su Primocanale, Erica Manna di Repubblica e Fabio Canessa di Genova 24.

Il premio per “i rapporti con la stampa” è andato a Paola Zappavigna, dirigente della polizia stradale e già portavoce del Questore. Durante la manifestazione è stato anche presentato il canale informativo su Telegram a disposizione dei giornalisti e gestito dal comando provinciale dei vigili del fuoco. E con l’intervento di Paolo De Totero, è stato ricordato anche lo storico Corriere Mercantile a duecento anni dalla nascita a pochi giorni dall’approvazione da parte del consiglio comunale di una targa commemorativa davanti alla ex storica sede.