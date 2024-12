Croce Rossa, a gennaio in partenza il corsi di accesso a Cicagna: “Un’esperienza che lascia tanto”

Cicagna. Inizia a gennaio, a Cicagna, il corso di accesso alla Croce Rossa Italiana. L’invito é rivolto a tutte le persone che abbiano compiuto 14 anni di età. Croce Rossa é si soccorso sanitario, ma anche protezione civile, attività di assistenza sociale, trasporto ordinario per visite mediche o dialisi, divulgazione di pratiche sanitarie, umanitarie e sociali nelle scuole.

“CRI Cicagna vuol dire famiglia, amicizie, condividere del tempo con altre persone per altre persone e sicuramente per se stessi, per un’esperienza che lascia tanto – si legge nella nota stampa diffusa dalla Croce Rossa – Diffondere umanità, uno dei 7 principi fondanti della Croce Rossa, dove ce ne sia bisogno! E farlo in compagnia é tutta un’altra storia”.

L’ appuntamento é per giovedì 9 gennaio 2025 alle 20.30 presso la nostra Sede dove verrà presentato il corso che avrà inizio il 13 gennaio 2025 sempre alle 20.30