La Sampdoria si salva grazie alle parate di Ghidotti, contro la Cremonese finisce 1-1

Che il bicchiere sia mezzo pieno o mezzo vuoto ce lo dirà mister Semplici. Ma quel che è certo è che la Sampdoria esce dalla sfida contro la Cremonese con un punto in più. Il posticipo della domenica si è infatti concluso 1-1, reti di Bellemo e Vazquez.

Era lecito aspettarsi una partita più positiva dal punto di vista offensivo, ma contro la quinta della classe i blucerchiati si sono difesi con attenzione e compattezza. Insomma, Babbo Natale dovrà portare gol e tiri in porta ad una Samp scarica, ma che sembra aver risolto i problemi nella propria metà campo. Perché subire 34 tiri ma solo un gol significa essere decisamente solidi (oltre che fortunati).

Nel primo tempo la Samp resiste ai colpi di Zanimacchia e Bonazzoli, senz’altro i due più pericolosi della Cremonese. In particolare, il centravanti ex blucerchiato sfiora due volte il vantaggio, trovando in un caso anche una grande parata di Ghidotti a negargli la rete. La manovra dei padroni di casa è avvolgente e insidiosa, la squadra di Semplici invece ricorre spesso a lanci lunghi. Ma d’improvviso un errore di Ravanelli accende la Samp: passaggio troppo corto per Fulignati che va a contrasto con Tutino, palla che arriva dove Bellemo può ribadire in porta. E così è. Il centrocampista fa centro e porta avanti il Doria al 37’, in un primo tempo che si concluderà 0-1 ma 17-2 nel totale dei tiri.

Il copione della ripresa non cambia. La Sampdoria prova ad alzare il baricentro, ma rimane comunque schiacciata da una Cremonese desiderosa di pareggiare i conti. E non bastano le parate di Ghidotti per evitare l’1-1. Infatti, al 61’ Vazquez sfrutta una palla inattiva per ricevere e calciare di prima intenzione: palla sporcata da Riccio ed equilibrio ristabilito. I grigiorossi cercano anche il secondo gol, ma Ghidotti non vuole saperne: due parate straordinarie su Bonazzoli bloccano il risultato sul pari. E anche nel finale la Cremonese non supera la retroguardia blucerchiata.

Allo Zini finisce dunque in parità un match di sofferenza per la Samp, ora a quota 19 punti in classifica. I playoff distano 4 punti, ma se il Doria non sembra ancora aver trovato gioco e trame offensive ha perlomeno acquistato più solidità difensiva.

CREMONESE 1 (61′ Vazquez) vs SAMPDORIA 1 (37′ Bellemo)

90+5′ Finisce qui allo Zini. 34 tiri a 6, ma un gol per parte. I blucerchiati salgono a quota 19 punti in classifica, a -4 dai playoff.

90′ Disattenzione della Cremonese, non ne approfitta Akinsanmiro. Il centrocampista recupera palla ma poi inciampa sulla sfera e perde l’attimo per calciare. Potenziale occasione che sfuma per la Sampdoria.

87′ Semplici si affida a Borini. Tocca all’eroe del derby di Coppa sostituire Tutino.

82′ Cross verso la testa di De Luca: il 9 indirizza verso la porta ma in zona centrale, ci vuole ben altro per superare Ghidotti.

80′ Finisce qui la serata di Massimo Coda, Semplici manda in campo Sekulov.

78′ Nuova sfida Bonazzoli-Ghidotti: mancino dalla distanza dell’attaccante, palla deviata in corner.

77′ In campo un altro ex: fuori Vazquez, dentro De Luca. L’autore del gol è stato decisamente il migliore in campo, infatti è arrivato qualche fischio da parte dello stadio.

74′ Incredibile Ghidotti! Si gira Bonazzoli che calcia verso la porta con potenza e precisione, si distende e respinge il portiere della Samp, nuovamente chiamato in causa.

72′ Cambia anche Stroppa: fuori Milanese, dentro Vandeputte.

67′ Si spegne ancora una volta sul fondo un tiro di Bonazzoli. Partita, per ora, da dimenticare per il centravanti della Cremonese.

66′ Pronti due nuovi cambi nella Sampdoria: in campo Akinsanmiro e Barreca, escono Ricci e Ioannou.

61′ Pareggio della Cremonese! Corner che arriva dove c’è l’italo-argentino, conclusione di prima intenzione sporcata da Riccio e che si insacca. 1-1 allo Zini.

60′ Sale in cattedra Ghidotti! Straordinario intervento del portiere blucerchiato sul mancino di Vazquez.

59′ Secondo cartellino giallo tra i blucerchiati: sanzionato Bellemo.

57′ Chance per la Samp: cross arretrato di Tutino, calcia di prima Ricci che trova la deviazione di Vieira, riesce a bloccare Fulignati. Ma è un Doria più pericoloso in questo secondo tempo, nonostante il vantaggio.

55′ Calcia dal limite Zanimacchia, respinge Ghidotti sventando la minaccia.

53′ Cross di Zanimacchia, allontanato dove c’è Bonazzoli, ma il tentativo del numero 90 è impreciso: conclusione svirgolata e Sampdoria che può stare tranquilla.

47′ Lampo blucerchiato con Tutino: mancino debole, nessun problema per Fulignati.

Riparte con un cambio la Samp: esce Benedetti, entra Vieira. Si ricomincia con il possesso per la Cremonese.

Secondo tempo

45+1′ Un primo tempo di “corto muso” della Samp. Tanta sofferenza, ma grande cinismo nell’unica situazione favorevole. Blucerchiati dunque al riposo avanti nel punteggio.

45′ Corner che attraversa tutta l’area e spiove dalle parti di Vazquez. L’argentino si coordina bene e per poco non trova la porta.

41′ Intervento in ritardo di Benedetti, ammonito il centrocampista della Samp. Ora c’è una punizione da zona interessante per la Cremonese.

39′ Ghidotti formidabile su Bonazzoli, pescato ancora una volta dentro l’area. La conclusione del centravanti si stampa però sul guanto del portiere blucerchiato.

37′ Bellemo porta avanti la Samp! Perde palla la Cremonese con l’errore di Ravanelli, rimpallo tra Tutino e Fulignati e pallone che arriva nella zona di Bellemo. Il centrocampista scaraventa in porta e fa 0-1.

36′ Nuova opportunità per Bonazzoli, solo nel cuore dell’area di rigore. Il centravanti spreca malamente il traversone di Castagnetti, colpendo di testa sul fondo.

34′ Insidioso il tentativo dalla distanza di Castagnetti, la deviazione di Riccio concede il corner alla Cremonese.

31′ Manovra lunga e interessante della Sampdoria, ma la Cremonese chiude bene le linee di passaggio. I blucerchiati non riescono a sfondare e sono poi costretti al rinvio profondo di Ghidotti.

27′ Cala un po’ il ritmo, dopo l’assedio della Cremonese nei primi venti minuti.

20′ Ancora Bonazzoli vicino al vantaggio. Cross rasoterra di Barbieri, l’ex Samp anticipa Meulensteen ma non inquadra la porta.

18′ Altra occasione per gli uomini di Stroppa con la girata di Bonazzoli, salva tutto la respinta della difesa. Sampdoria in difficoltà.

16′ Anticipato Vazquez dal colpo di testa di Riccio, pericolosa la Cremonese con i cross di Zanimacchia.

13′ Il brivido dell’ex: sinistro dal limite di Bonazzoli che viene spedito in angolo da Ghidotti. Chance per i padroni di casa.

11′ Giro dalla bandierina per i blucerchiati: protegge palla Coda, servito Tutino che trova una deviazione sul suo cross.

9′ Momento positivo della Cremonese che muove palla lungo il perimetro dell’area, non concede nessuna conclusione la Samp.

5′ Ancora Zanimacchia protagonista con il primo tiro del match. Conclusione però debole e centrale, blocca Ghidotti.

4′ Primo tentativo della Samp con l’attacco alla profondità di Depaoli, copre bene Zanimacchia che evita pericoli.

Si comincia!

Primo Tempo

Sarà anche la sfida degli ex: Coda ritrova la squadra con cui ha giocato l’anno scorso e dal 2008 al 2011, Bonazzoli rivede i colori blucerchiati con cui ha segnato sei reti.

Nessun cambio di formazione per la Samp rispetto alla formazione titolare che ha pareggiato contro lo Spezia la scorsa giornata. Confermato dunque anche il tandem Tutino-Coda che deve ritrovare il feeling dei giorni migliori.

Le formazioni ufficiali:

Cremonese (3-5-2): Fulignati, Antov, Ravanelli, Bianchetti; Barbieri, Collocolo, Castagnetti, Milanese, Zanimacchia; Vazquez, Bonazzoli. A disposizione di mister Stroppa: Saro, Quagliata, Pickel, Nasti, Buonaiuto, Johnsen, Sernicola, Ceccherini, Vandeputte, Majer, Lochoshvili

Sampdoria (3-5-2): Ghidotti, Venuti, Meulensteen, Riccio; Depaoli, Bellemo, Ricci, Benedetti, Ioannou; Tutino, Coda. A disposizione di mister Semplici: Vismara, Ravaglia, Barreca, Vieira, Pedrola, Akinsanmiro, Borini, Yepes, Vulikic, Leonardi, Veroli, Sekulov

Cremona. Lo 0-0 contro lo Spezia ha ridato morale alla Sampdoria, crollata invece in settimana nel match di Coppa Italia a Roma. Un pareggio e una sconfitta è dunque il bottino raccolto da mister Leonardo Semplici nelle sue prime due panchine blucerchiate. La sfida di stasera contro la Cremonese servirà dunque anche ad aumentare le certezze e indicare la via a questa Samp. Anche se il tecnico sembra avere le idee chiare, puntando sul 3-5-2.

Ma le questioni tattiche e psicologiche sono figlie dei risultati, motivo per cui oggi i tre punti sarebbero importantissimi. La Samp si porterebbe a -2 dai playoff e si porterebbe a +3 rispetto ai playout. E soprattutto, potrebbe interrompere la striscia di otto partite consecutive senza vincere. Sarà lo Zini di Cremona, contro la quinta della classe, a risvegliare l’animo blucerchiato?