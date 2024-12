Corruzione, la Procura chiede di archiviare Roberto Spinelli: “Io ero contrario a finanziare Toti, ma mio padre mi dribblava”

Genova. La Procura di Genova ha chiesto l’archiviazione per Roberto Spinelli, indagato nella maxi inchiesta sulla corruzione in Liguria che aveva portato all’arresto dell’ex governatore Giovanni Toti, dell’ex presidente del porto Paolo Signorini e del papà di Roberto, l’imprenditore portuale Aldo Spinelli. Tutti e tre – lo ricordiamo – hanno concordato con la Procura il patteggiamento della pena che dovrebbe ottenere il via libera del giudice Matteo Buffoni il 18 dicembre.

Un mese fa però, mentre ancora erano (e sono tuttora) in corso gli ultimi accertamenti della guardia di finanza per chiudere il cosiddetto filone bis (che riguarda gli altri indagati come l’ex capo di Gabinetto Matteo Cozzani, il manager di Esselunga Francesco Moncada, l’editore di Primocanale Maurizio Rossi, l’imprenditore Alberto Amico e tutti gli indagati nel filone della corruzione elettorale), la Procura ha deciso di chiedere l’archiviazione per Spinelli junior perché ad avviso dei pm Luca Monteverde e Federico Manotti non è stato accertato che Roberto Spinelli abbia mai proposto finanziamenti al comitato Toti in cambio di favori, anzi.

Lo stesso Roberto Spinelli nell’interrogatorio davanti alla gip Paola Faggioni aveva sottolineato come lui venisse “a sapere di queste cose successivamente. Mio padre ormai non mi diceva più dei finanziamenti perché io gli avevo detto che non ne volevo più sapere perché non volevo finire sui giornali e non finire in un’aula di un tribunale”.

“Ogni volta che c’era un articolo di giornale” relativo a “questo comitato Change” che “penso sia stato finanziato da mezza Liguria le uniche persone che uscivano eravamo noi”. E quindi “dei finanziamenti lo sapevo poi a posteriori dall’amministratore finanziario quando poi venivano fatti”.

Si era difeso anche rispetto alle telefonate con Ivana Semeraro del gruppo Icon a cui il padre aveva chiesto di fatto di schermare un finanziamento utilizzando il fondo socio dell’azienda. “Io dicevo che il finanziamento si fa solo se lo autorizza il fondo e quando lei mi ha detto che non poteva autorizzare ero l’uomo più felice del mondo”.

Poi aveva aggiunto che “Mio padre poi ci dribblava, dava l’ordine diretto”. Aveva comunque sempre difeso in qualche modo il padre dicendo che “Era Toti che chiamava mio padre a ogni scadenza elettorale”.

Su punta dell’Olmo Roberto Spinelli aveva spiegato che lui non aveva mai chiesto nulla a Toti: “perché sapevano benissimo da anni che non si poteva fare niente”.

In questi mesi gli avvocati di Roberto Spinelli, Andrea Vernazza e Alessandro Vaccaro, hanno portato documentazione che avrebbe comprovato la contrarietà di Roberto ai finanziamenti e in questo senso sono state valutate anche alcune testimonianze tra cui quella della stessa Ivana Semeraro che aveva detto: “Anche Roberto Spinelli concordava con me sui rischi”. Ora la parola spetta alla gip Paola Faggioni che dovrà decidere se archiviare definitivamente oppure chiedere ulteriori indagini.

Roberto Spinelli era stato colpito dalla misura dell’interdittiva dalla gestione delle aziende di famiglia. Se la sua posizione fosse archiviata potrebbe tornare ai vertici del gruppo, al posto del padre che fra l’altro, per ottenere la revoca dei domiciliari aveva ceduto al figlio le quote societarie.