A passeggio per le vie del centro, ma dovevano essere ai domiciliari: coppia arrestata

Genova. Dovevano essere nella loro casa, sulle alture di Genova, per scontare una pena ai domiciliari, ma hanno deciso di uscire e raggiungere la città per fare una passeggiata in centro. E sono stati arrestati per evasione.

Protagonisti della vicenda una donna di 39 anni e il compagno di 45, riconosciuti dagli agenti di una volante del commissariato Foce-Sturla in corso Buenos Aires poco prima delle tre del pomeriggio di mercoledì.

I due sono stati subito fermati, visto che lo scorso 17 dicembre erano stati proprio gli agenti del commissariato Foce-Sturla ad accompagnarli al domicilio per l’esecuzione della misura cautelare.

La coppia è stata arrestata e processata per direttissima in mattinata.