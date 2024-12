Cooking show, corsi e laboratori per i più piccoli: Natale protagonista anche al MOG

Genova. Il MOG – Mercato Orientale Genova di via XX Settembre si conferma meta natalizia grazie all’offerta prevista per il periodo delle feste, che spazia dalle famiglie ai più giovani senza dimenticare la sostenibilità, come dimostrano le decorazioni natalizie, firmate da Paola Grazzi di Cartadanza e dedicate al legame tra fantasia e riuso creativo.

Tanti anche gli appuntamenti previsti in calendario.

Il sabato come sempre è dedicato ai più piccoli, con i laboratori creativi a tema natalizio il 7 e il 14 dicembre (dalle ore 14 alle ore 17) a cura de Il Sogno di Tommi. I laboratori, destinati ai bimbi tra i 3 e i 10 anni, sono gratuiti (a questa pagina le prenotazioni > https://moggenova.it/tana/).

Domenica 15 dicembre invece spazio alla fantasia con La Fiaba Magica, spettacolo interattivo per bimbi e bimbe tra i 4 e i 10 anni, in collaborazione con la compagnia di improvvisazione teatrale genovese Maniman Teatro. (Evento gratuito, prenotazioni su https://moggenova.it/eventi-corsi/la-fiaba-magica/).

Per gli adulti invece, martedì 10 dicembre dalle ore 19 Enrica Monzani e lo chef Roberto Avanzino metteranno le mani nello zucchero per preparare le caramelle gommose, la salsa al caramello, il caramello per decorare e un dolce della tradizione Genovese: il croccante di mandorle. (Evento a pagamento, possibilità di acquisto su https://www.eventbrite.it/e/biglietti-zucchero-e-dolci-tradizionali-1004500055707).

Mercoledì 11 dicembre sarà invece protagonista lo chef e volto televisivo Mattia Poggi che, nella corte del MOG, terrà uno show cooking gratuito dove svelerà ingredienti, aneddoti e segreti del pandolce della Sassellese, preparato con le farine del Mulino del Sassello 1830. I partecipanti potranno assaggiare il pandolce, chiedere info e carpire i trucchi per replicare a casa questo dolce tipico della tradizione natalizia.

I corsi del MOG, inoltre, per il Natale 2024 diventano anche un’idea regalo. Con la gift card è possibile regalare uno o più appuntamenti ad amici e familiari appassionati di cucina. Il primo corso del 2025 sarà all’insegna dell’inclusione, grazie all’arrivo, il 18 gennaio, di Irene Volpe con il suo nuovo libro e un laboratorio a tema. Gennaio al MOG infatti sarà un Veganuary: ogni cucina avrà una o più proposte vegetali, all’insegna dello spirito di massima inclusione che contraddistingue questo spazio fin dalla sua fondazione.

Tornando a dicembre, le Cucine, la Vineria, l’Hostaria al Mercato, la Birreria e la Spiriteria della Corte resteranno aperti durante tutte le festività (a eccezione del 25 e 26 dicembre e del 1 gennaio) con le loro proposte tradizionali affiancate da piatti legati alla stagione e al Natale. Compresa la notte di Capodanno dove prenderà vita una serata in cui sarà possibile scegliere di consumare quel che si vuole brindando insieme fino alle due, nella Corte a pochi passi da piazza De Ferrari, dove anche quest’anno sarà celebrato un grande Capodanno in musica.