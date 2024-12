Controlli nei compro-oro del centro storico, raffica di sanzioni

Genova. Alcuni compro-oro sono stati sanzionati dalla polizia per una serie di irregolarità riscontrate durante un controllo straordinario delle attività commerciali del centro storico.

Gli agenti della questura e del commissariato centro hanno controllato alcuni compro-oro in via San Pietro della Porta e in via Porta Soprana. In uno la polizia amministrativa ha rilevato la violazione delle prescrizioni di licenza ai sensi della normativa TUPLS, poiché il titolare non ha tenuto presso l’esercizio, disponibili a richiesta degli ufficiali di pubblica sicurezza, i gioielli acquisiti negli ultimi dieci giorni. È stata inoltre riscontrata la mancata osservazione dell’obbligo di conservazione dei dati acquisiti in sede di transazione commerciale.

In due locali è stata invece riscontrata la mancata iscrizione al registro obbligatorio per i commercianti in oro e usato presso il Ministero dell’Economie e delle Finanze, e i titolari sono stati dunque segnalati al comando della guardia di finanza. I controllo proseguiranno nei prossimi giorni, oprattutto in vista delle festività natalizie, periodo in cui l’attività dei compro oro aumenta notevolmente.