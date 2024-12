Contraffazione, scoperta fabbrica del falso in centro storico: polizia locale sequestra 200 pezzi pronti alla vendita

Genova. Circa 200 pezzi, tra accessori, macchine da cucine e generi di abbigliamento pronti per la vendita, oltre a più di 1500 etichette di marchi famosi, tutti contraffatti. È quanto è stato rinvenuto e sequestrato presso l’abitazione di un cittadino senegalese – già noto alla Polizia locale – a seguito di una perquisizione, avvenuta dopo che l’uomo era stato fermato dal Reparto Sicurezza Urbana – Nucleo Antidegrado, ed era stato trovato in possesso di capi di abbigliamento contraffatti.

La perquisizione, dunque, è avvenuta dopo che l’uomo è stato colto in flagranza di reato. Nella sua abitazione, anch’essa già nota alle forze dell’ordine, è stato trovato un vero e proprio laboratorio di produzione che, a causa delle festività natalizie, stava lavorando a pieno regime.

“Proseguono le attività di contrasto ai fenomeni di microcriminalità e di tutela del consumatore, attività che ci consentono, come in questo caso, di cogliere sul fatto attività criminose che possono recare danno ai cittadini e al tessuto commerciale della nostra città – dichiara l’assessore alla Sicurezza e Polizia locale, Sergio Gambino – La lotta alla contraffazione costituisce una parte importante del nostro Nucleo Antidegrado e arrivare al sequestro di quantitativi così importanti di materiali è una vittoria che però non deve farci abbassare la guardia: i controlli continueranno quotidianamente e ringrazio i nostri agenti per il grande lavoro che ogni giorno svolgono nelle nostre strade”.