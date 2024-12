Consiglio superiore sanità ligure, la lettera aperta di Genova Inclusiva: “Quali competenze specifiche sulla disabilità?”

Riceviamo e pubblichiamo integralmente la lettera aperta diffusa questa mattina dall’associazione Genova Inclusiva.

“Egregio Presidente Bucci

con la presente desidero esprimere alcune perplessità in merito alla composizione del Consiglio Superiore della Sanità Ligure (CSSL) e alla sua capacità di fornire pareri qualificati in ambiti delicati quali la maternità e l’infanzia.

Premesso che il CSSL si occupa di aree di interesse cruciali per la salute pubblica, inclusa quella materno-infantile, mi chiedo come un gruppo di 13 persone, provenienti da ambiti così diversificati, possa garantire competenze specifiche in settori altamente specializzati come questo, se non vi è una chiara presenza di esperti qualificati in tale materia.

Apprezzo l’intenzione di avvalersi di ulteriori professionalità esterne, come rappresentanti di associazioni di pazienti o esponenti del terzo settore, tuttavia, resta da chiarire se tali contributi siano sufficienti a garantire la necessaria autorevolezza scientifica e clinica in ambito materno-infantile e neuropsichiatrico

In virtù dell’importanza che questo settore riveste per la salute delle future generazioni, chiedo se sia prevista una maggiore integrazione di figure specializzate in ginecologia, pediatria e neonatologia all’interno del Consiglio o, in alternativa, un maggiore coinvolgimento formale di consulenti esterni con tali competenze dell’ospedale pediatrico Gaslini e/o della Asl3. Resto in attesa di un gentile riscontro e ringrazio anticipatamente per l’attenzione dedicata a questa richiesta”.