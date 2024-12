Confcooperative Liguria, medicina di genere per garantire alle donne prevenzione, diagnosi e cure

Genova. Riconoscere e rispettare le differenze tra uomo e donna nella ricerca medico-scientifica, nella diagnosi, nella prevenzione e nelle cure: è questo il principio fondamentale della medicina di genere, con l’obiettivo di garantire equità di cure e terapie in particolare al mondo femminile. Questo approccio personalizzato alla medicina, adattato alle specifiche esigenze dei pazienti, può contribuire significativamente a ridurre la mortalità femminile. In Italia, infatti, oltre 35.000 donne muoiono ogni anno a causa di patologie che potrebbero essere prevenute.

Di questo tema si è parlato nel corso del convegno “Pari ma non uguali”, organizzato da Confcooperative Liguria, ieri, venerdì 13 dicembre, nella sede della Biblioteca Universitaria a Genova.

Tappa di una campagna nazionale di sensibilizzazione, informazione e approfondimento promossa da Confcooperative insieme a Cooperazione Salute, l’evento ha ribadito l’impegno di Confcooperative Liguria verso le politiche di genere e le pari opportunità in un settore a forte presenza femminile: il 63% della forza lavoro è donna, quasi il 40% delle associate a Confcooperative Liguria sono cooperative femminili e il 50% dei soci è costituito da donne.

“Nel movimento cooperativo, di cui siamo espressione, è radicata la consapevolezza del ruolo centrale delle donne nella società e dell’importanza di promuovere il benessere complessivo e la qualità della vita: un impegno che si traduce in attenzione alle esigenze concrete, come la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro, l’accesso alla prevenzione e alle cure, e in una riflessione sugli stili di vita, dall’alimentazione all’organizzazione del tempo e alla predisposizione a determinate patologie” ha commentato Anna Manca, presidente di Confcooperative Liguria. “Con questo approccio, abbiamo abbracciato la medicina di genere, riconoscendola come uno strumento cruciale per acquisire e diffondere conoscenze utili a promuovere il necessario cambiamento culturale e gestire con maggior consapevolezza le sfide della salute femminile, e non solo”.

“Lo studio dell’influenza delle differenze biologiche, socioeconomiche e culturali sullo stato di salute e di malattia di ogni persona è diventato un passaggio importante della nostra medicina. Ecco perché nel 2022 la Liguria si è dotata di un tavolo tecnico per applicare e diffondere la medicina di genere. L’impegno è costante per sviluppare informazione e formazione portando avanti percorsi di prevenzione e diagnosi oltre che di cura dedicati alle donne” ha dichiarato Massimo Nicolò, assessore Sanità, Politiche sociali e Terzo Settore di Regione Liguria.

All’evento ha inviato un suo messaggio anche Laura Moretti, consigliera di parità di Regione Liguria, e sono intervenute inoltre la dottoressa Valeria Messina, referente per Regione Liguria al tavolo nazionale sulla Medicina di genere, e la dottoressa Gil Ad Vered, cardiologa presso l’IRCCS San Martino di Genova, ed Elena Lusvardi, responsabile comunicazione di Cooperazione Salute.

Proprio da Cooperazione Salute, società di mutuo soccorso promossa da Confcooperative, è arrivata un’ulteriore conferma di attenzione alla prevenzione, alla diagnosi e alla cura delle donne, con particolare riferimento al rinnovo del piano sanitario delle cooperative sociali, settore dove le donne impiegate possono raggiungere anche oltre l’80% della forza lavoro.

“Il nuovo piano sanitario per le cooperative sociali è stato progettato tenendo conto dell’approccio di genere. In particolare, sono previsti rimborsi per test sterilità, procreazione medicalmente assistita, prestazioni domiciliari e psicologo post-parto, nonché tutto il pacchetto maternità. Inoltre, riguardo alla prevenzione sono stati introdotti pacchetti prevenzione per uomini e per donne: prevenzione oncologica seno, prevenzione osteoporosi, prevenzione oncologica prostata, prevenzione sindrome metabolica e malattie cardiovascolari, sapendo che anche per le donne le problematiche cardiache hanno impatti sanitari importanti” ha spiegato Elena Lusvardi, responsabile comunicazione di Cooperazione Salute. “Ribadiamo Il nostro impegno alla declinazione dei piani sanitari rispetto alla medicina di genere, un percorso a cui intendiamo dare continuità per riformulare tutti i nostri piani sanitari. Siamo inoltre impegnati ad elaborare strumenti di comunicazione di medicina di genere, divulgativi, per possano essere volti alla appropriatezza della prevenzione, della cura e della riabilitazione per i nostri iscritti”.