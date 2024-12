Comunità di San Benedetto, 1000 pacchi alimentari per le famiglie in difficoltà a Genova

Genova. La Comunità San Benedetto al Porto, con il prezioso sostegno della Fondazione Carige, si impegna in un’importante iniziativa solidale per questo Natale: la consegna di 1000 pacchi alimentari destinati alle famiglie in difficoltà della città di Genova.

Grazie al contributo della Fondazione Carige, si potrà dare un aiuto concreto a chi sta vivendo momenti di difficoltà economica, portando nelle case non solo beni di prima necessità, ma anche la speranza di un rinnovato diritto all’accesso al cibo.

La distribuzione dei pacchi alimentari avverrà entro Natale grazie all’impegno della Comunità San Benedetto al porto e dell’ATS Ricibo di cui è capofila, e alla collaborazione con associazioni e servizi sociali del territorio. Ogni pacco sarà composto da generi alimentari di qualità, scelti per soddisfare sia le esigenze quotidiane sia per donare momenti di convivialità durante le festività.

Don Andrea Gallo, fondatore della Comunità San Benedetto al Porto, ha lasciato un’eredità che oggi trova nuova forza in questa iniziativa.

“La povertà alimentare – dice Marco Malfatto, presidente della Comunità San Benedetto – non è solo una questione economica, ma un segnale di profonda disuguaglianza sociale. Ogni giorno incontriamo persone che non riescono ad accedere a diritti fondamentali come il cibo, la casa e il lavoro. Abbiamo dimostrato che le misure attuali di sostegno alimentare non sono sufficienti a garantire alle famiglie genovesi in difficoltà l’accesso a un cibo sano, equilibrato e sostenibile. Iniziative come questa sono fondamentali perché permettono di integrare il paniere degli alimenti donati. Dimostrano che la solidarietà è importante, ma non può sostituire la responsabilità di costruire insieme, cittadini, istituzioni, aziende, terzo settore, una società più equa e inclusiva”.

“Siamo molto felici di poter aiutare la Comunità San Benedetto al porto in un’iniziativa così concreta, capace di dare un contributo reale a mille famiglie nel periodo natalizio – aggiunge Lorenzo Cuocolo, presidente della Fondazione Carige – Fondazione Carige è particolarmente attenta alle situazioni di fragilità e intende intensificare in modo significativo le iniziative a sostegno delle persone bisognose”.