A Tursi si prepara la maratona sul bilancio: l’opposizione presenta quasi 800 ordini del giorno

Genova. Conto alla rovescia per la maratona sull’approvazione del bilancio previsionale del Comune di Genova, una manovra che arriva in un periodo estremamente complesso per l’ente: decaduto il sindaco Marco Bucci, passato ufficialmente al timone della Regione, la nuova squadra retta dal vicesindaco – ora sindaco facente funzioni – Pietro Piciocchi debutta con due nuovi assessori, Enrico Costa e Ferdinando De Fornari, e con una serie di deleghe redistribuite tra gli assessori in carica.

Assessori che, contestano le opposizioni, si ritrovano a discutere di argomenti su cui “c’è scarsa preparazione, e di cui in molti casi sanno poco o nulla. Noi abbiamo affrontato con altri referenti politici i temi del bilancio previsionale 2025, e ora ci troviamo altri interlocutori“.

L’opposizione accusa: “Scarsa preparazione e cambi di deleghe confusi”

In questo clima di tensione e incertezza, il Comune si prepara a discutere uno dei documenti (e degli strumenti) più importanti per la gestione dell’ente nei prossimi mesi e anni, con l’incognita elezioni da affrontare tra sei mesi. E le opposizioni affilano le armi, anticipando che in sala rossa daranno battaglia a colpi di ordini del giorno – ben 746 – e contestazioni.

“Le opposizioni, in questa fase, hanno fatto un lavoro di rilievi importante e intenso” ha esordito il capogruppo del Pd in consiglio comunale, Davide Patrone, al centro di un tavolo cui hanno preso posto, oltre agli altri consiglieri del Pd, Filippo Bruzzone, capogruppo Lista RossoVerde, il consigliere superstite del Movimento 5 Stelle in Comune, Fabio Ceraudo, e la capogruppo del gruppo misto Cristina Lodi.

“Viviamo una fase in cui il Comune è precario e le esigenze dei cittadini e di pianificazione sono piegate a esigenze di una parte politica dell’aula – ha detto Patrone – Il bilancio con rimpasto e redistribuzione di deleghe è un’operazione elettorale che auto denuncia un fallimento, così come la giunta stessa, che a sei mesi dalle elezioni spera di recuperare consenso elettorale in extremis”.

Le opposizioni contestano “un fallimento anche rispetto a quanto approvato in seduta di bilancio previsionale dello scorso anno: innumerevoli gli impegni presi su sollecitazione della minoranza, abbracciati da tutta l’aula, rimasti su carta. Basti pensare al fondo per il contrasto alla violenza di genere da 500mila euro, cui non è conseguito alcun atto concreto, o ancora gli impegni relativi al diritto alla casa, per non parlare del piano di strategia commerciale, rimasto completamente disatteso”.

Sociale e sicurezza i settori più penalizzati secondo le opposizioni

Sociale e sicurezza sono, per le opposizioni, i settori più deboli: “Nonostante le promesse e la campagna elettorale, in questi anni la percezione della sicurezza in diverse zone della città è regredita – sottolinea ancora Patrone – l’approccio meramente repressivo continua a dimostrare di non dare risultati. Negli ultimi due anni per ogni assistente sociale che andrebbe a rafforzare una visione di attivismo da parte del Comune sono stati assunti sei membri di polizia locale, e le previsioni di assunzioni per l’anno prossimo sono in linea”.

Anche per Cristina Lodi, che presenterà 130 proposte relative al bilancio, è il sociale il settore più penalizzato: “L’investimento di parte corrente, cioè di soldi propri del Comune, è di 37 milioni su 80 totali. Con la giunta Doria eravamo arrivati a 46. Per le politiche per gli anziani sono stanziati solo sette milioni, appena tre per la compartecipazione della quota alberghiera per l’ospitalità. E anche le politiche educative si sono dimostrate un fallimento, più di 800 famiglie sono in attesa dell’asilo nido e a bilancio non è stato fatto niente”.

C’è poi il capitolo Amt: a bilancio sono stati messi 12 milioni da versare alla partecipata che si occupa di trasporti, fondi che il Comune deve a sua volta ricevere dalla Regione, “quindi dobbiamo aspettare risorse nazionali sul trasporto pubblico, eppure siamo qui ad approvare un bilancio preventivo basato su incertezza e fallimento”.

Concorde Filippo Bruzzone: “Come lista Rosso Verde abbiamo depositato 138 proposte che andranno a bilancio in un contesto molto complicato. Sono state due settimane di commissioni che possiamo definire ‘simpatiche’, con documenti che mancavano, assessori che leggevano ma non sapevano di cosa stavano parlando, la sostituzione di due figure puramente civiche in sostegno a una dimostrata incapacità politica. L’esempio lampante è la scuola, in particolare il servizio 0-6: da sempre eccellenza nel Comune grazie alla professionalità del personale e a una regia politica orientata a offrire un servizio, dopo due anni e mezzo di gestione Brusoni ne usciamo con situazione drammatica, che ci impone di presentare uno specifico ordine del giorno. Idem la parità di genere: avevamo proposto un fondo da 500mila euro in sostegno dei centri antiviolenza, ne abbiamo perso completamente traccia. Ci siamo sentiti in dovere di ripresentare questo ordine del giorno. Sul tema dell’ambiente, chiederemo invece che si avvii studio epidemiologico, che manca da anni”.

Amt, Pnrr e grandi opere: “Ritardi e dubbi sulla continuità amministrativa”

Per Ceraudo “è gravissimo che questo ciclo amministrativo sia di fatto fermo da agosto. Dalla candidatura del sindaco a presidente di Regione a oggi la macchina si è totalmente fermata e le prossime elezioni la bloccheranno ulteriormente. Ci parlano di continuità, ma non la vediamo da agosto, non vediamo gli assessori da tempo. Ci preoccupa per la questione del Pnrr, degli investimenti, dei progetti e dei finanziamenti: non abbiamo certezza che le opere così importanti vengano completate. Concordiamo con i colleghi sul disastro Amt, che per noi tra l’altro si traduce in opere fortemente contestate come la funivia del Lagaccio e lo Skymetro, abbiamo grossi dubbi sulla sostenibilità e la gestione impianti, sui costi enormi per impianti faraonici. E poi Amiu: una partecipata svuotata di proprie competenze, Iren si è dimostrata non all’altezza del compito di fare impianti a servizio di ciclo rifiuti e la gestione di Amiu è irresponsabile”.

Poi il capitolo Waterfront, considerato una sorta di ‘buco nero’ per gli investimenti comunali: “Nel piano triennale di lavori pubblici 18 milioni su 21 sono destinati al Waterfront di levante, opera cui non corrisponde un aumento di funzione pubblica. Eppure si continua a investire a pioggia”.

Il nodo elezioni comunali e la sfida della coalizione

Superato lo scoglio del bilancio, che si preannuncia particolarmente ostico – il consiglio comunale è convocato martedì, mercoledì e giovedì a partire dalla mattina – il primo appuntamento in aula dopo le feste sarà il 7 gennaio, giorno in cui le opposizioni presenteranno un appello “per le figure completamente nuove: venitevi a confrontare per il bilancio 2025, attualmente c’è una destituzione totale del ruolo del consiglio comunale”.

Sul capitolo elezioni invece le opposizioni glissano: non è la sede, dicono, per rispondere a domande relative a un possibile candidato o all’ampiezza della coalizione, anche se il tempo stringe e il rischio che si ripeta quanto accaduto con le elezioni regionali è concreto.

“La sede per costruire la coalizione è politica e non amministrativa – sottolinea Patrone – qui c’è la coalizione che aveva sostenuto Dello Strologo come sindaco e che ha quindi lavorato in questi anni insieme, poi bisogna partire per trovare un candidato sindaco, ma qualunque sia la composizione della coalizione, che mi auguro sia la più ampia possibile, non può prescindere da quanto fatto in questi anni. Noi siamo convinti che tra sei mesi governeremo la città, e quindi vogliamo fare emergere le differenze tra noi e loro, ma costruendo una proposta che abbia a cuore i temi della città e i diritti”.

Secca Cristina Lodi, un anno fa nominata segretaria regionale di Azione: “Oggi siamo qui e abbiamo condiviso proposte per la città, poi punto e a capo per quanto ci riguarda. Bisogna capire se ci sarà un candidato che possa tenere insieme la coalizione, come è stato per Ariel Dello Strologo”.