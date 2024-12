Comune, ecco i nuovi assessori Costa e De Fornari: partono con il Cep le giunte itineranti

Genova. Con una lunga conferenza stampa a palazzo Tursi il vicesindaco reggente Pietro Piciocchi ha presentato alla stampa i due nuovi assessori “tecnici” Enrico Costa e Ferdinando De Fornari e ha annunciato che da domani, giovedì 12 dicembre, partirà una serie di giunte itineranti nei vari quartieri di Genova. Si inizia con il quartiere Ca’ Nova, meglio conosciuto come Cep.

“Inizieremo alle 8.30 con la giunta nei locali della biblioteca Firpo, recentemente rinnovata, poi incontreremo cittadini e comitati della zona e fino al pomeriggio effettueremo alcuni sopralluoghi nel quartiere, sarà un momento di ascolto e comprensione del territorio”, ha detto Piciocchi.

Enrico Costa, figura chiave del terzo settore in città, e Ferdinando De Fornari, dirigente comunale pensionato dal 1 dicembre, entrano quindi a tutti gli effetti nella squadra del governo comunale. Costa, in realtà, dalla settimana prossima visto che sarà impegnato all’estero per un impegno preso da tempo, mentre De Fornari si è già messo al lavoro.

Costa e De Fornari: “Due competenze a disposizione della città”

“Questa conferenza stampa – ha detto il vicesindaco reggente – è anche per chiarire il criterio di questa scelta, che ha stupito alcuni, di nominare due figure non politiche, tecniche o civiche, fatta perché ho ritenuto fosse necessario portare all’interno della giunta il contributo di persone stimate e che hanno una reputazione universalmente riconosciuta nei loro ambiti”.

Spazi aggregativi per i giovani, sostegno alla povertà, attenzione al tema della solitudine degli anziani, “inclusione dei nuovi genovesi, i migranti”, sono alcuni degli argomenti su cui vorrà concentrarsi Enrico Costa. Il presidente del Ceis ha dichiarato che non percepirà alcun emolumento per il suo lavoro da assessore e, accettando la nomina, si dimetterà da tutte le sue altre cariche. “Non abbiamo la bacchetta magica in così pochi mesi di tempo ma possiamo dare dei segnali concreti”, ha detto.

Per quanto riguarda Ferdinando De Fornari, neo pensionato direttore dell’area Infrastrutture e opere pubbliche del Comune, la sua missione sarà riunire sotto un’unica regia i progetti relativi a grandi opere, pnrr, lavori pubblici e manutenzioni. Ieri sera era già impegnato su dossier come “ultimo miglio” e Skymetro, “ma non possiamo mantenere in subordine la cura di marciapiedi e verde pubblico, né il tema dei pronti”, ha sottolineato.

Giunte itineranti: si parte con Pra’, poi San Teodoro e Cornigliano

Si chiama “i quartieri in giunta” il programma che si pone di caratterizzare “l’era Piciocchi”. Domani, giovedì 12 dicembre, si inizia dal quartiere Ca’ Nova, sulle alture di Pra’, all’interno della biblioteca Firpo dove il vicesindaco reggente Pietro Piciocchi, i 12 assessori e 10 consiglieri delegati si riuniranno. La convocazione è alle 8.30.

Conclusa la seduta di giunta dedicata all’illustrazione e alla votazione dei provvedimenti oltre che alla discussione dei diversi punti all’ordine del giorno, entreranno nella riunione di giunta i rappresentanti del quartiere ospitante, quindi il presidente del municipio Ponente, Guido Barbazza, la giunta municipale e i rappresentanti di associazioni, enti e associazioni rappresentative del territorio, individuate dal Municipio. Le giunte nei quartieri genovesi saranno dedicate in prevalenza a temi che riguardano il territorio.

A chi critica Piciocchi – lo ha già fatto il Pd – di avere iniziato una “campagna elettorale a spese dei contribuenti”, il vicesindaco reggente risponde: “Mi disinteresso di questi attacchi per un fatto molto semplice, in questo momento tutto quello che faccio, ogni respiro, ogni palpitazione del cuore, per alcuni è campagna elettorale, a me piace avere rapporti costruttivi anche con chi ci critica ma cosa dovrei fare? Fermare la città per dei mesi solo perché se no è campagna elettorale? Abbiamo sei mesi, possiamo fare tantissime cose, in giunta percepisco molto l’appoggio dei colleghi, e poi chi mi accusa non stai lui stesso facendo campagna elettorale?”

Giovedì, saranno effettuati, nel pomeriggio, sopralluoghi nell’area Pianacci, nell’ambulatorio medico Asl 3 di via 2 dicembre, nella galleria di via della Benedicta, nell’area sportiva di via Novella, nei locali dell’ex mercato di via Cravasco.

Nei prossimi giorni sarà predisposto il calendario delle sedute che potranno tenersi, su richiesta inviata al Municipio di competenza da parte delle associazioni e delle diverse realtà attive nei quartieri genovesi, anche in sedi non istituzionali.

Già in programma venerdì 20 dicembre, compatibilmente ai lavori del consiglio comunale per il Bilancio, una seduta di “quartieri in giunta” nel quartiere di San Teodoro e tra fine anno e inizio 2025 una a Cornigliano.

La geometria della nuova “giunta Piciocchi”: assessori e consiglieri delegati

Pietro Piciocchi

facente funzioni sindaco

Organi istituzionali; Comunicazione; Rapporti con Sponsor e Fondazioni bancarie; Teatro Carlo Felice; Affari generali, acquisti, contratti ed appalti; Bilancio, Programmazione e gestione economica finanziaria; Programmazione, coordinamento e gestione dei fondi a valenza strategica(fondi SIE, fondi tematici, conto consolidato delle società, enti ed aziende partecipate); Fondi europei; Politiche tributarie; Pubblicità ed affissioni; Politiche di lotta all’evasione; Conto consolidato delle società, enti e aziende partecipate; Politiche ed indirizzi sulle partecipazioni azionarie; Indirizzo e controllo di IREN S.p.A.; Indirizzo e controllo delle SocietàPartecipate; Indirizzo operativo di SPIM S.p.A., FSU S.p.A., ASEF S.r.l., FARMACIE GENOVESI S.r.1., BAGNI MARINA GENOVESE S.r.l.; Grandi eventi; Rapporti e sviluppo sinergie con Università; Partecipazione dei cittadini alle scelte della Amministrazione; Innovazione; Tutela e sviluppo delle vallate; Nuovi insediamenti aziendali sul territorio; Politiche europee e internazionali e cooperazione internazionale; Politiche della casa; Rapporti con Arte; Edilizia residenziale pubblica

Mauro Avvenente

assessore al Decoro della città, Economia Circolare, Ambiente e Centri storici

Decoro della città; Regolazione della gestione del ciclo dei rifiuti urbani e discariche; Indirizzo operativo di AMIU S.p.A.; Relazione con i soggetti regolatori; Politiche ambientali ed energetiche e attività per riduzione e gestione dell’inquinamento acustico, atmosferico, idrico e dei suoli; Igiene; Tutela e sviluppo dei Centri storici cittadini.

Paola Bordilli

assessore al Commercio, Artigianato, Pro loco, Tradizioni, Animali

Rapporti con attività produttive, commerciali, artigianali, agricole ed enti rappresentativi; Sportello unico delle attività produttive e semplificazione della regolazione; Mercati cittadini; Valorizzazione delle tradizioni cittadine; Rapporti con le Pro-Loco per la promozione e valorizzazione del territorio; Rapporti con i Municipi, ascolto e valorizzazione dei territori, sussidiarietà orizzontale, corpi intermedi; Politiche per la tutela ed il benessere degli animali.

Alessandra Bianchi

assessore al Turismo e Marketing territoriale, Impianti ed Attività sportive

Politiche per lo sviluppo del Turismo e rapporti con Enti e società operanti nel settore; Marketing territoriale, Politiche per la promozione e educazione allo sport; Impianti, palestre scolastiche ed attività sportive; Rapporto con il CONI, Federazioni e Associazioni sportive.

Marta Brusoni

assessore al Personale, Servizi civici, Servizi informativi, Digitalizzazione, Smart City, applicazione dell’Intelligenza Artificiale

Politiche di gestione e sviluppo del Personale e Organizzazione dell’Ente;Amministrazione del personale: gestione, organizzazione, formazione, relazioni sindacali, qualità; Programmazione, controllo di gestione, gestione del piano della performance; Sicurezza Aziendale; Trasparenza esemplificazione delle procedure amministrative; Servizi civici, demografici e cimiteriali; Decentramento amministrativo; Statistica; Servizi informativi; Applicazione dell’intelligenza artificiale; Smart City; Rapporti con Istituto Italiano di Tecnologia.

Francesca Corso –

assessore alle Politiche dell’Istruzione, Pari opportunità

Politiche formative e rapporti con gli enti di programmazione e Gestione dei servizi educativi nell’ambito dello sviluppo della città; Coordinamento dei programmi e delle azioni per l’Edilizia scolastica; Servizi educativi 0/6anni e sistema integrato d’istruzione; Coordinamento delle azioni per l’integrazione scolastica degli alunni e delle alunne con disabilità; Coordinamento delle azioni tese all’abbattimento delle liste d’attesa.Programma di localizzazione di nuovi asili nido; Consulta dei genitori delle scuole; Diritto allo studio; Diritto allo studio dei diversamente abili;Politiche per le Pari opportunità; Rapporti Giunta-Consiglio comunale;Rapporti con città Metropolitana.

Enrico Giuseppe Costa

assessore ai Servizi sociali, Famiglia, Giovani, Terza età e Disabilità

Politiche di integrazione sociosanitaria; Servizi sociali e Distretti SocioSanitari; Rapporti con gli Enti di programmazione e gestione dei servizisanitari; Politiche di sostegno alla famiglia; Agenzia per la famiglia; Politiche per i giovani e promozione di modelli positivi di aggregazionegiovanile; Sviluppo di Politiche di prevenzione e contrasto dei fenomenidel disagio, della solitudine e delle dipendenze; Politiche di sostegno allaTerza età e relazioni con le Organizzazioni sindacali dei pensionati; Progettualità e sostegno a favore dei diversamente abili; Tutela dei dirittidelle fasce deboli; Rapporti con il terzo settore e le organizzazioni divolontariato che operano nel sociale.

Ferdinando De Fornari

assessore ai Lavori Pubblici, Grandi Opere Strategiche, Partenariati, Manutenzione della città

Formulazione ed attuazione del Piano triennale delle opere pubbliche, compresi gli interventi di manutenzione del patrimonio comunale, istituzionale, scolastico ed abitativo, sistemazione idrogeologica per la salvaguardia ambientale e di difesa della costa; Coordinamento, gestione ed attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza; Opere strategiche infrastrutturali e di mobilità sostenibile; Cura e manutenzione dei parchi, giardini e del verde pubblico; Sviluppo delle manutenzioni articolate sul territorio e riqualificazione arredo urbano; Coordinamento del programma teso all’abbattimento delle barriere architettoniche; Indirizzo operativo di A.S.TE.R. S.p.A.

Sergio Gambino

assessore alla Sicurezza, Polizia Locale, Protezione civile, Mobilitàsostenibile e Trasporto pubblico

Città sicura e relazioni con le istituzioni competenti sul territorio;Sicurezza urbana e stradale; Polizia Locale e amministrativa; Protezione civile; Valorizzazione del Volontariato; Politiche relative alla mobilità, logistica e trasporto pubblico, trasporto su ferro, gomma e metropolitana;Pianificazione, regolazione e gestione della mobilità urbana e della sosta;Adeguamento PUMS e raccordo dei grandi progetti ferroviari e viari con ilPUMS; Indirizzo operativo di AMT S.p.A.; Indirizzo operativo di GenovaParcheggi S.p.A.

Francesco Maresca

assessore al Patrimonio, Porto, Mare e Pesca

Gestione del Patrimonio comunale non abitativo; Valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale; Politiche del Mare; Rapporti con attività produttive ittiche ed Enti rappresentativi; Raccordo tra porto e città; Rapporti con il mondo portuale e logistico; Partecipazione alla pianificazione portuale; Iniziative di promozione della blue-economy.

Mario Mascia

assessore all’Urbanistica, Sviluppo industriale ed economico, Lavoro

Urbanistica; Strumenti di Pianificazione territoriale a carattere generale e attuativi; Edilizia privata; Cura e promozione del Demanio marittimo; Programmazione dello sviluppo industriale ed economico; Politiche per la crescita dell’occupazione; Rapporti con grandi aziende, medie e piccole imprese; Rapporti con investitori e banche di investimento; Confronto con le Organizzazioni sindacali e le Associazioni di impresa; Promozione dei tavoli per la risoluzione delle crisi aziendali; Sviluppo ed innovazione tecnologica e strategica; Sviluppo economico sostenibile.

Lorenza Rosso

assessore alla Cultura, Musei, Teatri, Avvocatura e Affari legali

Politiche culturali e valorizzazione del patrimonio artistico e culturale della città; Rapporti con il Tavolo della Cultura; Indirizzo e controllo delleIstituzioni culturali: Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura, Teatri,Musei; Biblioteche; Rapporti con Porto Antico S.p.A.; Avvocatura ed Affari legali.

CONSIGLIERI DELEGATI

Fabio Ariotti

Predisposizione di un programma di azioni per favorire la partecipazione dei cittadini ed i rapporti con le Associazioni ed i Comitati sulle scelte della Civica Amministrazione, nell’ambito delle funzioni relative alla materia Partecipazione dei Cittadini alle scelte dellaAmministrazione

Alessio Bevilacqua

Predisposizione di proposte progettuali di interesse per la Civica Amministrazione finalizzate alla tutela e allo sviluppo delle vallate cittadine, nell’ambito delle funzioni relative alla materia Tutela e sviluppo delle vallate

Federica Cavalleri

Definizione di un modello per l’organizzazione ed esecuzione, secondo principi di efficienza, di rilevanti e specifici eventi a livello cittadino, nell’ambito delle funzioni relative alla materia Grandi eventi

Vincenzo Falcone

Predisposizione di proposte progettuali di interesse per l’Amministrazione relative alle Politiche di lotta all’evasione, nell’ambito delle funzioni relative alla materia Politiche di lotta all’evasione

Davide Falteri

Predisposizione di un programma di azioni finalizzate a favorire nuovi insediamenti aziendali, servizi, siti produttivi ed attività imprenditoriali, sul territorio cittadino in materia di Nuovi insediamenti aziendali sul territorio

Laura Gaggero

Predisposizione di proposte progettuali di interesse per la Civica Amministrazione relative al tema della Innovazione, nell’ambito delle funzioni relative alla materia Innovazione

Barbara Grosso

Predisposizione programma di azioni per il potenziamento dei rapporti dell’esecutivo con Organi interni ed esterni ed Enti nazionali e internazionali, con particolare riguardo ai rapporti con gli Sponsor, Fondazioni Bancarie e all’organizzazione del Premio Paganini e al coordinamento del Festival del Balletto di Nervi, nell’ambito delle funzioni in materia di Rapporti con sponsor e Fondazioni Bancarie e Politiche europee e internazionali e cooperazione internazionale

Elena Manara

Predisposizione di proposte progettuali di interesse per la Civica Amministrazione per favorire i rapporti e lo sviluppo delle sinergie con l’Università nell’ambito delle funzioni relative alla materia Rapporti e sviluppo sinergie con Università

Lorenzo Pellerano

Predisposizione di un programma di azioni per il potenziamento dei rapporti con Autorità Portuale· e Struttura commissariale in ordine all’opera di ribaltamento a mare di Fincantieri a Sestri Ponente in materia di Organi istituzionali

Valeriano Vacalebre

Predisposizione di proposte progettuali di interesse per la Civica Amministrazione in tema di Politiche della casa, Edilizia residenziale pubblica e Rapporti con Arte volte a garantire una più efficiente gestione dei relativi bandi e assegnazioni, nell’ambito delle funzioni relative alle materie Politiche della casa, Edilizia residenziale pubblica e Rapporti con Arte.