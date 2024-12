Piciocchi rilancia gli incontri di “A colazione col sindaco”, si parte dal centro storico

Genova. Appuntamento alle 7.30 nel bar Marescotti Cavo in Fossatello, nel centro storico di Genova, per una nuova edizione della formula “A colazione con la sindaco”. E’ il vicesindaco reggente Pietro Piciocchi a rilanciare l’idea che era stata messa in pratica ma tempo accantonata, tra impegni e campagna elettorale, dall’ex sindaco Marco Bucci.

Dopo l’istituzione delle giunte itineranti, già svolte una al Cep di Pra’ e l’altra a San Teodoro, il reggente, al momento anche candidato in pectore del centro destra alle prossime comunali, raddoppia le occasioni di ascolto sul territorio.

“A colazione col sindaco” era iniziato nel 2017 durante il primo mandato di Bucci con l’obiettivo, indicato nel “Patto della trasparenza”, di raccogliere, direttamente dai cittadini, nel loro quartiere, i reali bisogni e richieste per stilare l’agenda delle cose da fare e dei problemi da affrontare da parte dell’amministrazione comunale.

Nelle prossime settimane sarà predisposto un calendario degli incontri che toccheranno i nove municipi e saranno indicate le modalità di iscrizione per partecipare alla “colazione”. Ogni incontro coinvolgerà un gruppo di cittadini e durerà circa un’ora.