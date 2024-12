Uso del cellulare alla guida, con le nuove norme due patenti ritirate in meno di 24 ore

Genova. Non ha fatto in tempo a entrare in vigore, che il nuovo Codice della Strada ha già mietuto due patenti, sempre allo stesso casello, quello di Genova Aeroporto, e sempre per lo stesso motivo: uso di cellulare alla guida.

Il primo caso risale a sabato pomeriggio: un uomo di 36 anni residente a Finale Ligure, fermato dagli agenti della polizia stradale all’uscita del casello dopo essere stato sorpreso a usare il telefono. Come previsto dalle nuove norme, alla sanzione si aggiunge il ritiro della patente e la sospensione da 15 giorni a due mesi.

Il secondo caso poco più di 12 ore dopo nelle stesse circostanze: casello di Aeroporto, controlli della polizia stradale, un uomo di 58 anni residente a Genova è stato fermato mentre stava usando lo smartphone alla guida. Anche per lui ritiro immediato della patente, sospensione e sanzione maggiorata.

Va ricordato che la prima violazione comporta una sanzione che va da 250 euro a mille euro e, oltre alla sospensione della patente da 15 a 60 giorni, la perdita di 5 punti. Dalla seconda violazione in poi la sanzione passa a 350 euro, la decurtazione dei punti sulla patente va da dagli 8 ai 10 punti e la sospensione dai 30 ai 60 giorni.