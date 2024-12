Genova. Continuano a “fioccare” multe con l’entrata in vigore delle nuove e più stringenti norme del Codice della Strada, che prevedono tra le altre cose anche sanzioni per l’utilizzo scorretto del monopattino.

A Chiavari e a Sestri Levante, proprio sulla base delle nuove norme, la polizia stradale ha fermato e multato un minorenne e un cinquantenne per mancato uso del casco sul monopattino. La sanzione in questi casi è di 50 euro. Il nuovo codice della strada, va ricordato, introduce principalmente tre novità sul fronte dell’uso dei monopattini: casco obbligatorio anche per chi ha più di 18 anni, targa (contrassegno identificativo) e assicurazione per la responsabilità civile.

Le norme sul contrassegno identificativo e sull’assicurazione devono in realtà essere ulteriormente definite dai decreti attuativi del codice, anche alla luce delle problematiche che la regolarizzazione inevitabilmente comporta e delle tempistiche necessarie alle società di sharing per adeguarsi. Per quanto riguarda l’obbligo di casco, è stabilito che è dovere dell’utente portarlo con sé per poter noleggiare il monopattino.

Le norme stabiliscono inoltre che i monopattini possono circolare solo sulle strade cittadine che hanno un limite di velocità non superiore a 50 km/h, nelle aree pedonali e sulle piste ciclabili e non possono circolare contromano. È vietata la sosta sui marciapiedi, eccetto che nelle aree eventualmente riservate, e resta la regola dei quattordici anni come età minima per l’utilizzo.

La velocità massima consentita è di 20 km/h (6 km/h nelle aree pedonali). I mezzi devono essere dotati di segnalatore acustico, frecce, freni, luci, e vanno condotti tenendo il manubrio con entrambe le mani, indossando in orario notturno giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità.

Se il monopattino non è conforme alle norme, le multe vanno da 200 a 800 euro. Per il mancato rispetto dell’obbligo di targa o assicurazione, sono previste sanzioni da 100 a 400 euro, mentre per la violazione dell’obbligo di casco o superamento dei limiti di velocità, da 50 a 250 euro.