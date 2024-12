Classic Boat Show, si prepara la terza edizione prevista a maggio 2025

Genova. Passeggiare lungo le banchine alla scoperta di alcune tra le più belle imbarcazioni che hanno fatto la storia della nautica da diporto, intrattenersi con gli armatori per conoscerne le caratteristiche e magari decidere di noleggiare o diventare proprietario di un piccolo scafo o di un vero e proprio yacht. Tutto questo sarà possibile dal 16 al 18 maggio 2025 presso il porto turistico internazionale Marina Genova, in zona Genova Sestri Ponente accanto all’Aeroporto C. Colombo, in occasione della terza edizione del Classic Boat Show, il Salone della marineria tradizionale. In tale occasione sia i privati che le aziende potranno esporre liberamente barche a vela o a motore (da 4 a oltre 40 metri di lunghezza), anche su carrello stradale, con finalità di vendita o di noleggio, senza obblighi di commissioni a favore dell’organizzazione. Tra le imbarcazioni già pre-iscritte la goletta Pandora, Tulli, Brick II, Half Moon, Aria, Coppelia, Draumen I, Seven Seas, Begonia, Till e Tirrenia II. Agli artisti del mare, tra i quali non mancherà la pittrice acquerellista Emanuela Tenti, modellisti, pittori, artigiani, maestri d’ascia, progettisti navali e operatori della nautica vintage verranno riservati spazi a terra per presentare le proprie creazioni. In quelle stesse giornate, circa 150 espositori daranno vita alla diciassettesima edizione di Yacht&Garden, la mostra mercato del giardino mediterraneo diventata eccellenza nazionale tra gli eventi dedicati al mondo dei fiori, delle piante e del florovivaismo. L’accesso a entrambe le manifestazioni e agli ampi parcheggi sarà libero per tutti e tre i giorni.

Ormeggio gratuito fino a 10 giorni, cena a buffet del sabato sera con cucina ligure e open bar per espositori ed equipaggi, intrattenimento musicale, partecipazione agli eventi collaterali e al party celebrativo del venerdì sera per festeggiare il compleanno di un’importante vela d’epoca (quest’anno verranno celebrati i 90 anni di Aria dell’armatrice Serena Galvani, Classe Metrica varata nel 1935 presso il Cantiere Costaguta di Genova Voltri), convenzioni con i bar e ristoranti della Marina Genova, servizio di navetta stradale da e per la città e infine la possibilità di prolungare l’ormeggio a condizioni agevolate dopo il termine della manifestazione. Come in passato, anche nel 2025 gli organizzatori non faranno mancare accoglienza e supporto a chi si renderà protagonista della terza edizione del Classic Boat Show. L’ormeggio gratuito per 10 giorni comprende i giorni dell’evento, 16-17-18 maggio 2025, con la possibilità di sostare in banchina dal week-end precedente (10 e 11 maggio) e fino al lunedì successivo la chiusura della manifestazione (19 maggio). Considerato il numero chiuso delle imbarcazioni ospitate e degli stand disponibili, l’ammissione alla rassegna genovese verrà preventivamente valutata dal Comitato Organizzatore, dopo avere inviato una comunicazione di adesione a: cavallaro@marinagenova.it oppure murolo@marinagenova.it, indicando Classic Boat Show, il nome e foto dell’imbarcazione o dell’attività e un contatto di riferimento.