Circumnavigando, la quinta giornata di festival tra Italia e Spagna

Genova. Lunedì 30 dicembre 5a giornata di Festival, Circumnavigando tra Italia e Spagna Con la comicità esplosiva di “Sweet Molotov” a Palazzo Ducale e “La piedra de Madera” di Francesca Lissia e Celso Pereira alla Sala Mercato.

Ore 15.30 Palazzo Ducale, Cortile Maggiore – Genova

Giorgia Russo (Italia) – Work in progress

SWEET MOLOTOV

Cosa succede il giorno in cui deflagrano dentro gli ordigni inesplosi? E i giorni e le ore prima come narrano il preludio e mostrano i presagi di una possibile resa dei conti? Sweet Molotov è un piccolo poema scritto col corpo per raccontare con generoso cinismo quanto un disastro personale rasenti alle volte l’assurdità o, per meglio dire, la comicità.

Giorgia Russo si approccia al mondo dell’arte conseguendo la laurea in Conservazione dei Beni Culturali, solo in seguito scopre che è la pratica dell’arte a muovere il suo mondo. Si diploma nel 2009 alla scuola di circo Flic e approfondisce in giro per l’Europa danza, teatro, clown costruendo una personale tecnica sulle discipline aeree. Nel 2013 entra a far parte della compagnia MagdaClan e dal 2017 direttrice artistica della rassegna di circo itinerante Mon Circo. Laureanda in Antropologia Culturale ed Etnologia, coltiva il suo approccio tra indagine artistica e antropologica.(Durata 30′ – € 3)

Ore 20.30 Sala Mercato / Teatro Nazionale di Genova – via del Monastero

Eia (Spagna)

LA PIEDRA DE MADERA

Di Francesca Lissia e Celso Pereira

Con Celso Pereira Arizaga,Francesca Lissia, Jose Luis Redondo

La Piedra de Madera è un luogo condiviso dove le scene si susseguono, si trasformano e si muovono, grazie alla collaborazione di tutti. Un punto di vista diverso per ciascuno, basato sulla libertà di scelta o sulla responsabilità della scelta, a seconda di come la si guardi. Come pubblico cerchiamo di scomparire tra gli altri per guardare senza essere visti. Come sassi su una scogliera che si colpiscono l’un l’altro fino a imitarsi, anche quelli che non sono fatti di pietra. La Piedra de Madera è un’esperienza transgenerazionale che utilizza il linguaggio circense dell’equilibrio, della fiducia e dell’umorismo per realizzare un incontro tra persone. La vita consiste nell’imparare a far danzare le pietre e nel rendersi conto che, se condividiamo il peso, anche le pietre possono essere leggere. Con 15 anni di esperienza e 4 creazioni che hanno totalizzato oltre 700 repliche in 25 paesi, la compagnia Eia (“Si” in sardo e acronimo di “Élans Imprevus Accordés” in francese) è uno dei collettivi di riferimento del circo contemporaneo spagnolo ed europeo.