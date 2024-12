Circumnavigando Festival torna a Genova con evoluzioni in apnea e spettacoli nelle periferie

Genova. Circumnavigando Festival internazionale di circo teatro, ideato e organizzato da Sarabanda con la direzione artistica di Boris Vecchio, giunge alla sua 24esima edizione e, tra l’8 e il 31 dicembre 2024, propone un programma d’eccezione che coinvolgerà i più prestigiosi palcoscenici della città: dalla periferia – con il via delle anteprime tout public al Teatro del Ponente domenica 8 – al centro della città. Il titolo scelto nel 2024 è #Undercircus, alla ricerca di una profondità che affonda le sue radici nel grande mondo della performance dal vivo, spaziando tra le discipline, in un abbraccio corale tra le arti.

Quest’anno, per la prima volta, all’acrobatica aerea da sempre protagonista del circo si uniranno le straordinarie evoluzioni acquatiche in apnea di Frédéri Vernier e Sébastien Devis-Vangelder (Francia). Per il loro “Out of the Blue”, sul palco del Teatro Nazionale di Genova Ivo Chiesa sarà allestito un aquarium di ottomila litri dove i due artisti si spingeranno oltre i confini dell’impossibile: un tuffo nelle profondità di noi stessi e nella fantasia misteriosa del mondo acquatico primigenio (28 e 29 dicembre).

Nello stesso teatro Circumnavigando festeggerà l’arrivo del nuovo anno con il nuovo spettacolo del celebre Centre National des Artes du Cirque: “Bruler d’envie(s)” (Bruciare di desiderio) di Martin Palisse e David Gauchard. Sarà un viaggio incandescente verso il futuro, in cui il tempo si dilata all’infinito attraverso la magia di luci, suoni e movimento, in una sfida continua e sbalorditiva alla legge della gravità (31 dicembre), in collaborazione con Teatro Nazionale Genova.

La kermesse si aprirà con 5 giornate di anteprime al Festival che porteranno la festa del circo tra le periferie della città metropolitana e tra le piazze e i vicoli del Centro storico cittadino. Si parte domenica 8 dicembre al Teatro del Ponente (Voltri) con “Immaginaria”, suggestiva favola tout public firmata di Marta Finazzi e Nicolas Benicasa (in collaborazione con Teatro della Tosse); per continuare – dopo un evento al Teatro Duse dedicato alle scuole (“Mithos” degli Artemakia – 11 dicembre) – con i laboratori per bambini di Sircus – Centro delle delle Arti del Circo, a Casa Gavoglio (Quartiere Lagaccio), e con il “Banda Storta Circus” dei Samovar, un rocambolesco ensemble di musicisti, clown e giocolieri che invaderà piazza San Lorenzo (14 dicembre). Dal cuore della città, il Festival si sposta nell’alta Val Polcevera, dove la compagnia italo-cilena dei De Paso meraviglierà il pubblico di Ceranesi con le vorticose evoluzioni aeree del suo ultimo spettacolo, “La trottola” (21 dicembre).

Da non perdere, l’appuntamento ormai consueto con il Cinecirco al TIQU Teatro Internazionale di Quartiere – il teatro di piazzetta Cambiaso che Sarabanda IS gestisce dal 2022 – che propone in proiezione venerdì 13 dicembre “Pa-ra-da” di Marco Pontecorvo, un film interpretato da Jalil Lespert che racconta la storia e il lavoro con i bambini di strada romeni del clown franco-algerino Miloud Oukili (in collaborazione con Ass. Laboratorio Probabile Bellamy). L’artista, premio Unicef 2000, parteciperà alla manifestazione con alcuni esilaranti interventi a sorpresa e un laboratorio di clownerie per gli adulti della durata di 2 mattine.

Dopo l’ouverture prenatalizia, il Festival riparte martedì 26 dicembre, inaugurato dalla scatenata performance itinerante della Fantomatik Orchestra. In prima nazionale a Palazzo Ducale saranno in scena l’acrobatica surreale di Johan Bichot nel suo “Glissement” ispirato a Samuel Beckett, e le evoluzioni intime dei Palimsesta – laureati Circusnext 2023 – nel loro sorprendente “Masha” (27 e 28 dicembre).

Dalla Spagna arriverà sul palco di Sala Mercato “La Piedra de Madera” di Francesca Lissia e Celso Pereira (30 dicembre), un’esperienza trans-generazionale in cui gli artisti utilizzano il linguaggio circense dell’equilibrio, della fiducia e dell’umorismo per realizzare un incontro tra persone. Da non dimenticare, un’eccellenza tutta italiana, Salvatore Cappello, che porterà al TIQU il suo “Miniminagghi” (27 dicembre) un volo acrobatico attraverso il Mediterraneo e la memoria dell’infanzia.

Uno spazio particolare sarà riservato alle nuovissime creazioni italiane, con gli spettacoli vincitori del bando “Trampolino Vetrina 2024”, promosso dall’Associazione Circo Contemporaneo Italia (A.C.C.I., di cui Sarabanda è socio costituente) con il sostegno del MIC. In scena tra il 28 e il 29 dicembre: a Palazzo Ducale, le avventurose giocolerie del Duo Padella in “About” e il viaggio lunare degli Hanami nel loro “Lusin”; al Tiqu di piazzetta Cambiaso, le istantanee festive del “Caput” di Ditta Polletti e le slapstick deliranti degli Freak Clown in “Lost in Rock”. Come ogni anno ci saranno anche due eventi dedicati al futuro della scena circense, con due allestimenti work in progress: “Traces” dei croati Theo e Lucas Henriquez (Circusnext 2023) alla Sala Aldo Trionfo del Teatro della Tosse (27 dicembre) e l’esplosivo “Sweet Molotov” di Giorgia Russo a Palazzo Ducale (30 dicembre).

INFO