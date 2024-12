Cinema San Pietro, domani parte la nuova gestione: rinasce il cuore culturale di Quinto

Genova. Conto alla rovescia per la rinascita del cinema San Pietro di Quinto che domani vedrà la prima proiezione della sua nuova gestione arrivata dopo le settimane tumultuose della scorsa estate in cui la sala sembrava destinata alla definitiva chiusura.

Dopo la mobilitazione della cittadinanza, che si è trasformata in una raccolta firme sottoscritta da più di ottomila persone, infatti, la parrocchia – proprietaria dello spazio – ha rinunciato al progetto di un nuovo – e remunerativo – autosilos per mantenere quello che praticamente tutti hanno definito come punto imprescindibile di aggregazione del quartiere.

Oggi, dopo una lunga trattativa con gli storici gestori, Savino Colagiacomo e Giovanna De Biasio, non andata a buon fine, oggi la sala è stata assegnata in locazione dalla parrocchia San Pietro alla società Alesbet S.r.l., che gestisce le sale di Circuito Genova che ha nel portfolio le sale storiche di America, Ariston, City, Corallo, Odeon e Sivori.

Il cinema San Pietro a Quinto riaprirà proprio in prossimità dell’ingresso ufficiale in Parrocchia del nuovo Parroco Don Paolo Marrè Brunenghi fissato per Domenica 15 dicembre. “Grazie a questo nuovo accordo raggiunto tra Alesbet e la Parrocchia – si legge nella nota stampa diramata questa mattina dall’ufficio stampa del Circuito – il Cinema San Pietro tornerà a essere un punto di riferimento culturale e sociale non solo per il quartiere, per cui è luogo affezionato e abituale, ma per la città entrando a tutti gli effetti nella rete di sale di circuito. L’attività riprenderà con una programmazione diversificata, capace di soddisfare i gusti di tutti gli spettatori“.

Ecco la prima programmazione per iniziare: da Giovedì 12 a Domenica 15 Dicembre Napoli/New York di Gabriele Salvatores con Pierfrancesco Favino alle ore 21 e Oceania 2 Venerdi 13 e Sabato 14 Dicembre alle 15.30 e 17.30, Domenica 15 Dicembre alle 18.30