Christmas Party for Families: il Porto dei piccoli e Hapag-Lloyd insieme a Natale

Genova. Il Porto dei piccoli, organizzazione no-profit fondata nel 2005 dall’attuale Presidente Gloria Camurati Leonardi con l’obiettivo di migliorare le condizioni psicologiche e il benessere dei bambini e ragazzi con patologie, disabilità e fragilità socio-ambientali, nonché delle loro famiglie che opera in 7 regioni italiane e offre attività in reparti pediatrici, Case di Accoglienza, istituti scolastici, domicili e da remoto, è lieto di annunciare, in collaborazione con Hapag-Lloyd, leader mondiale nel settore del trasporto marittimo nonché una delle principali compagnie di navigazione al mondo, il Christmas Party for Families, evento che si terrà sabato 14 dicembre alle ore 9:30 presso la storica Sala del Capitano di Palazzo San Giorgio, soggetto, quest’ultimo, di una visita guidata a margine dell’evento per chi fosse interessato a scoprire uno dei luoghi più iconici del capoluogo ligure, realizzato su commissione del Capitano del Popolo Guglielmo Boccanegra tra il 1257 e il 1260.

Un programma ricco di attività pensato per celebrare il Natale e rafforzare i legami tra cultura, comunità e creatività: Spettacolo teatrale natalizio: gli operatori del Porto dei piccoli daranno vita a una performance coinvolgente, capace di incantare grandi e piccini con la magia delle storie e delle emozioni natalizie.

Laboratorio in famiglia: i partecipanti, insieme ad un team della Fondazione e alle famiglie di Hapag-Lloyd, realizzeranno alberi di Natale di cartone decorati con originali addobbi in stile marinaresco, come container, navi e simboli legati al mare.

Il sodalizio con Hapag-Lloyd è ormai arrivato al terzo anno. In questo periodo, Il Porto dei piccoli, grazie al contributo della società marittima, ha potuto sviluppare e far nascere i propri progetti in modo da raggiungere quanti più pazienti possibili.