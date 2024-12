Chiese in musica, prossimo concerto venerdì 3 gennaio in San Francesco d’Albaro

Genova. Proseguono gli appuntamenti con Chiese in musica, la rassegna di concerti che si svolge in collaborazione con la Curia e che da anni ha l’obiettivo di far scoprire al pubblico le bellezze architettoniche delle più affascinanti chiese cittadine.

Venerdì 3 gennaio alle 20,30 nella Chiesa San Francesco d’Albaro si esibiranno la Corale Isorelle, il coro Jubilus, Spirituals & Folk e il Coro polifonico Santo Stefano d’Aveto.

Sabato 4 gennaio alle 20,30 nella Chiesa San Marco al Molo Porto Antico si esibiranno Valentina Izzo e Filippo Pasini, Rogger Guerra e Paolo Vigo, Laura Peccenini e Paolo Vigo, il Coro Januenses Academici Cantores e la Paganini Junior Chamber Orchestra con il “Concerto grosso di Corelli scritto per la Notte di Natale”.

Infine, domenica 5 gennaio alle 20,30 nella Chiesa San Donato la Filarmonica Pegliese, la Banda Musicale Cittadina di Bolzaneto, il Coro Aurelio Rossi, la Filarmonica Pegliese e la Banda di Bolzaneto e Coro con “Ave Maria”. Chiuderà un’esibizione degli organici riuniti delle due formazioni.