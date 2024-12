Chiavari, approvato progetto esecutivo lavori al cimitero monumentale

Chiavari. La giunta comunale di Chiavari ha approvato il progetto esecutivo per i lavori di impermeabilizzazione delle gallerie Ovest ed Est del cimitero monumentale, con un quadro economico complessivo di 514.934,82 euro.

“Gli interventi avranno l’obiettivo di preservare le coperture originarie e le relative facciate. Questa nuova fase di lavori riguarderà, in un unico lotto, i corpi Est e Ovest, a differenza del progetto iniziale che prevedeva solo la galleria Ovest – spiega l’assessore alla Manutenzione, Paolo Garibaldi – verrà posizionato il doppio strato di guaina impermeabilizzante, consolidate le lastre in travertino, verificate le voltine del sottoporticato e tinteggiate le aree oggetto di intervento. Inoltre, si procederà con la pulizia e il trattamento dei marmi. Contestualmente, sono stati affidati anche alcuni interventi di impermeabilizzazione della copertura e del cornicione del porticato Sud, oltre che delle torri Est e Ovest, per un importo di 52.313,51 euro”.

Il consigliere incaricato ai cimiteri, Massimo Sanguineti, dice: “Proseguiamo con il recupero e il restauro del Cimitero monumentale di Chiavari, un luogo di grande valore storico, culturale e affettivo per la nostra comunità. Come amministrazione, siamo impegnati nel riportarlo al suo pieno splendore, garantendo interventi mirati che preservino la sua funzionalità”.