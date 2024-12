29 anni, lancia una raccolta fondi per il reparto del San Martino che l’ha curata da un tumore

Genova. “Il 19 settembre 2023, a 28 anni, mi è stato diagnosticato un cancro al seno, un carcinoma mammario duttale infiltrante triplo negativo, stadio 2, non avrei mai immaginato che un giorno avrei dovuto affrontare una diagnosi così terribile, ma il cancro cambia la vita in modi che non si possono spiegare a parole. Se hai la fortuna di sopravvivere, capisci che non puoi restare a guardare“.

E’ con queste parole che Chiara Fadda, 29enne genovese, ha lanciato attraverso il portale gofundme una raccolta fondi a favore della Breast Unit dell’Ist presso l’ospedale San Martino che offre cure e supporto a tutte le donne e gli uomini che affrontano il cancro al seno e che in questi mesi è riuscita a curare la giovane.

“Oggi, ho deciso di fare qualcosa, anche se può sembrare una piccola goccia in un oceano. Ma ogni goccia conta. E per farlo, ho bisogno di voi, amici e sconosciuti. Vi invito a fare una donazione. Ogni contributo, grande o piccolo, fa la differenza nella lotta contro questa malattia. Questo è il regalo più bello che potete fare. Un piccolo gesto che può significare una vita migliore per molte persone“, dice Chiara Fadda a tutti coloro che vorranno contribuire.

In poche ore hanno aderito più di cento donatori. Al momento sono stati raccolti oltre 5000 euro ma la scommessa prosegue.

Si può contribuire al link https://www.gofundme.com/f/ist-breast-unit-ospedale-san-martino