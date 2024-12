Chiama il 112 per far sentire in diretta le minacce e le botte del fidanzato: arrestato 41enne

Genova. I carabinieri del nucleo radiomobile hanno arrestato un genovese di 41 anni poiché considerato responsabile di ripetuti maltrattamenti e lesioni personali aggravate nei confronti della propria convivente.

E’ stata lei a comporre il 112 mentre veniva aggredita per l’ennesima volta dal compagno: Ha lasciato il telefono acceso senza parlare per non farsi scoprire ma nel frattempo per permettere ai militari di ascoltare chiaramente le violenze e le minacce di morte pronunciate dall’uomo.

I militari grazie alla posizione del cellulare della vittima, hanno indirizzato nella zona di interesse due pattuglie del Radiomobile che hanno individuato l’abitazione della coppia.

La donna aveva il volto tumefatto e una ferita in testa. L’hanno trovata ferita sul divano in stato confusionale mentre il compagno era andato a dormire. L’uomo avrebbe reagito con ostilità alla presenza dei carabinieri in casa: è stato bloccato e portato in caserma.

La vittima è stata medicata dal personale sanitario del 118 e trasportata all’ospedale Galliera e ha raccontato ai sanitari ed ai carabinieri dell’ennesimo pestaggio subito. L’aggressore è stato arrestato e trasferito nel carcere di Marassi.

Un altro episodio di maltrattamenti rugarda un cittadino albanese di 40 anni, accusato di comportamenti violenti nei confronti della ex compagna. La donna, alla presenza della piccola figlia minorenne, sarebbe stata ripetutamente insultata e minacciata di morte perché aveva deciso di interrompere la relazione sentimentale. L’uomo è stato denunciato.

Un terzo episodio ha riguardato un boliviano che, in stato di ubriachezza, ha aggredito la propria convivente al culmine di un’accesa discussione familiare. La sorella della vittima che si trovava in casa con la coppia ha chiamato il 112 consentendo l’intervento tempestivo dei carabinieri del nucleo radiomobile.

La donna è stata trasportata all’ospedale Galliera per le cure del caso mentre l’aggressore, denunciato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali, è stato allontanato dalla casa familiare con contestuale divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima, in attesa di ulteriori valutazioni da parte dell’autorità giudiziaria.