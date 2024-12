Appello per Cherie, la gatta mascotte della comunità Due Mari: “Ritrovarla sarebbe il più bel regalo di Natale”

Genova. Da quando è sparita, il personale sanitario della comunità terapeutica i Due Mari di Velva, frazione di Castiglione Chiavarese, non hanno pace: Cherie, gatta di tre anni simil norvegese, era la mascotte della struttura, e da due mesi ormai se ne sono perse le tracce.

Gli operatori se ne prendevano cura con affetto e amore, ricambiati da quella gattina a pelo lungo che, come tutti gli animali domestici, riusciva a portare un sorriso e un po’ di buonumore anche nelle giornate più grigie.

“Tutto il personale sanitario la sta cercando, soprattutto uno degli infermieri, che era molto affezionato a lei – spiega Madalina – Con il Natale alle porte, ritrovare Cherie sarebbe il regalo più bello”. Nonostante siano passati due mesi, infatti, gli operatori della struttura non hanno perso la speranza di ritrovare la gattina. Il sospetto è che qualcuno possa averla trovata in strada e abbia deciso di accoglierla ritenendola abbandonata.

“Si aggirava nei dintorni della struttura – spiega ancora Madalina – ma non si allontanava più di tanto. È scomparsa da circa due mesi ormai, non sappiamo più dove cercarla”. L’appello è quindi a tenere gli occhi aperti, e in caso di avvistamento chiamare proprio Madalina al numero 3280915670.