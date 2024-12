Champagnat, ok alle opere di urbanizzazione: nuova area pedonale e rifacimento di marciapiedi e sottopasso

Genova. Dopo l’avvio dei lavori all’impianto dello Champagnat, il Comune di Genova ha approvato uno schema di convenzione con le aziende mandanti del cantiere, e che hanno il diritti di superficie dell’area, e con i proprietari di tutto l’impianto, vale a dire i Fratelli Maristi.

Il documento mette nero su bianco tutte le opere di urbanizzazione che dovranno essere realizzate all’interno dei lavori di rigenerazione urbana dello stabile e del suo parco, recentemente balzato agli onori delle cronache (e del dibattito politico) per l’intervento sulle alberature. Tra queste il rifacimento di alcuni marciapiedi della zona, la riqualificazione del sottopasso, il restyling della pensilina di via Caprera, oltre che alla “oasi microclimatica” già annunciata in queste settimane.

In particolare le aziende dovranno realizzare “la riqualificazione di porzione dei marciapiedi prospicienti via Felice Cavallotti, il rifacimento della porzione di marciapiede su via Caprera in corrispondenza all’area destinata ad oasi microclimatica, la riqualificazione dei tratti sottopasso pedonale di via Cavallotti e via Caprera comprensive di restauro e pulitura di pareti, soffitto, scale, parapetti e corrimano e revisione ed adeguamento impianti di illuminazione e la pedonalizzazione, ripavimentazione e opere di verde e arredo urbano di parte dell’area lato Nord di via Caprera (angolo via Orsini), con contestuale riqualificazione della pensilina esistente e adeguamento dei marciapiedi esistenti su via Caprera”.

Oltre a questi appunto l’area verde ad uso pubblico: nel testo dello schema di accordo, infatti, è prevista la realizzazione di “area per la sosta e il relax, comprensiva di verde di arredo in vasche pensili e pensiline ombreggianti, a costituire un’oasi “microclimatica” in copertura dei volumi oggetto di intervento privato su via Caprera“. Le opere dovranno essere realizzate contestualmente al progetto di rifacimento di tutta l’area.