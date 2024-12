Champagnat, Consiglio comunale compatto contro il taglio degli alberi. Mascia: “Diventerà polmone verde da 1000 mq”

Genova. “Il progetto di riqualificazione del complesso Champagnat è stato completamente rivisto e la nuova proposta prefigura un vero e proprio nuovo polo urbano a carattere prevalente di servizio pubblico, con interventi di riqualificazione ambientale che porteranno ad un polmone di 1000 mq di verde accessibile e fruibile. Il nuovo progetto prevede la riqualificazione dell’istituto scolastico esistente, senza riduzione dell’offerta e mediante potenziamento degli spazi a servizio degli studenti e delle loro famiglie, con la creazione di una nuova area verde di pertinenza di circa 800 mq, la realizzazione di un complesso sportivo, non solo rinnovato ma incrementato negli spazi e nell’offerta, comprendente 3 piscine, palestre, 2 campi da tennis e 4 campi da paddle, e un polo ambulatoriale di medicina dello sport”.

Con queste parole l’assessore all’urbanistica del Comune di Genova, Mario Mascia, ha risposto ieri alle quattro interrogazioni portate in aula dai consiglieri Francesco De Benedictis di Fratelli d’Italia, Alberto Pandolfo del Pd, Stefano Costa del Gruppo misto e Mattia Crucioli di Uniti per la Costituzione, in merito al progetto di riqualificazione del complesso Champagnat. Una richiesta di chiarimenti che segue lo “sdegno” che in questi giorni ha attraversato la rete in reazione alle immagini del cantiere in atto dove alcune alberature presenti nell’area dell’impianto sono state abbattute per procedere con i lavori.

Le interrogazioni sono arrivate da praticamente tutte le aree politiche del Consiglio comunale, maggioranza e opposizione, mostrando quindi una compattezza nelle richieste verso la giunta praticamente inedita per la legislatura attuale della Sala Rossa. “Le nuove norme urbanistiche approvate hanno imposto un bilancio positivo del verde ed in particolare proprio delle alberature – ha continuato Mascia – il progetto prevede che, a fronte di 33 alberature ammalorate da rimuovere, 42 saranno mantenute in sito e saranno impiantati 39 nuovi alberi, con un incremento complessivo degli esemplari e senza contare tutte le opere di inserimento di arbusti tappezzanti. Nello specifico, in sostituzione delle specie vegetali in abbattimento, il progetto prevede la messa a dimora di 39 nuove specie vegetali, tra cui cipressi, tigli, querce da sughero, acacia di Costantinopoli, corbezzoli. Pertanto, nel quadro complessivo il bilancio arboreo ed arbustivo risulta in positivo. Inoltre, è prevista la messa a dimora di tappezzanti all’interno di nuove aiuole, oltre che l’implementazione e il mantenimento dei filari di liriodendri e cipressi presenti, che svolgono una funzione di filtro, rispettivamente lungo via Cavalotti e verso i caseggiati limitrofi nell’area Sud del lotto”.

Una risposta che non ha soddisfatto in toto i richiedenti, che di fatto hanno portato in aula le preoccupazioni per un progetto che porterà in zona un nuovo supermercato, stravolgendo la vocazione sportivo-formativa del complesso. “Il primo progetto per la riqualificazione del complesso Champagnat risale al febbraio del 2017, quando venne presentata agli uffici apposita istanza per avviare una procedura di variante al piano urbanistico comunale – ha ricordato l’assessore in aula – tale progetto prevedeva la realizzazione di una autorimessa interrata su tre livelli, per una superficie complessiva di 7.824 mq corrispondenti a 318 posti auto e l’inserimento di una MSV (media struttura di vendita) di generi alimentari di 1.788 mq di superficie agibile. Tale intervento avrebbe comportato per contro la riduzione delle dimensioni del complesso scolastico di 759 mq e la riduzione del complesso sportivo per 408 mq. La delibera di preventivo assenso alle modifiche da apportare al PUC è stata approvata dalla Giunta Comunale nella seduta del 1 giugno 2017, su proposta dell’assessore Stefano Bernini con i contenuti di cui sopra“.

Secca la risposta dell’opposizione: “Siamo favorevoli alle trasformazioni urbane, soprattutto quelle che vanno a colmare dei vuoti in città. Tuttavia solo uno sviluppo sano, che segua il principio di una maggiore offerta di servizi, può garantire un miglioramento della qualità della vita dei cittadini genovesi – ha commentato il consigliere Pandolfo – Invece, il modello delle trasformazioni urbane a cui ci hanno abituato Bucci e Piciocchi è sempre lo stesso: azzeramento del verde preesistente e nuovi spazi per la grande distribuzione. Anche allo Champagnat, il panorama è lo stesso: il verde per ora è solo nei rendering – e anche qualora venisse effettivamente realizzato, le alberature ci metterebbero anni a ricreare quel polmone verde che insisteva prima sull’area – la maggior parte dello spazio sarà destinata a un supermercato e, quel che resterà, sarà forse lasciato allo sport. Solo due mesi fa, durante la campagna elettorale, si è pubblicamente impegnato a introdurre una moratoria sull’apertura di nuove strutture della grande distribuzione. Piciocchi, inoltre, ha recentemente annunciato l’intenzione di avviare un confronto con i commercianti delle zone interessate da nuovi insediamenti, eppure i progetti di insediamento di nuovi supermercati vanno avanti indisturbati”.

“La costante apertura di supermercati diventa fattore problematico perché il sistematico insediamento avviene senza pianificazione, senza un piano del commercio che tuteli gli esercizi di vicinato e costruisca un giusto equilibrio tra forme distributive, senza un confronto con la città e sovente tramite aggiornamenti del Piano Urbanistico Comunale per consentire l’insediamento laddove non si potrebbe – ha poi aggiunto il capogruppo del Pd Davide Patrone – A questo proposito, abbiamo portato un ordine del giorno all’attenzione della conferenza capigruppo, che andrà in discussione nel prossimo consiglio, per chiedere la sospensione del procedimento di insediamento della GDO Esselunga a Sestri Ponente. Nella stessa impegnativa chiediamo inoltre una revisione del piano del commercio che garantisca la tutela dei centri storici, del commercio di vicinato e un equilibrio sostenibile tra le varie forme distributive. Avremo modo di capire se l’amministrazione intende proseguire con la linea adottata in questi sette anni o se invece, anche per meri fini elettorali, vorrà fare marcia indietro rispetto a scelte sbagliate” ha concluso Patrone.

“Servono tempi certi e certezze sulla realizzazione del campo sportivo”, ha aggiunto Francesco De Benedictis, mentre Andrea Costa ha ricordato come “certi elementi che abbiamo raccolto oggi dalle parole dell’assessore sarebbero dovuti arrivare in aula ben prima, siamo qua per rappresentare i cittadini“. Altrettanto tranchant la replica di Mattia Crucioli: “Quello che oggi avete comunicato di voler fare in realtà non corrisponde in pieno con quello che troviamo nelle carte – ha spiegato – per la costruzione di una area micrcoclimatica gli alberi abbattuti erano perfetti, mentre nella convezione del 2023 si parla si area di vendita non alimentare, cosa che non coincide con quanto sentito oggi in aula“