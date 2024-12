Picchia la fidanzata in strada a Certosa: un gruppo di ragazzi interviene e un giovane si prende una coltellata

Genova. E’ una storia che coinvolge diverse persone tutte giovanissime quella andata in scena intorno alle 5 di questa mattina a Certosa in via Jori. Tutto è cominciato quando un gruppo di ragazzini uscito da un locale della zona ha sentito le urla di una ragazza dai capelli biondi, strattonata e presa per i capelli da un giovane nordafricano.

Ad intervenire per prime con coraggio sono due ragazzine, una di 22 e una di soli 16 anni. Una prende con sé la ragazza picchiata che sulle prime le spiega che quello è il suo fidanzato: ” E’ un violento e non è la prima volta che mi mette le mani addosso” le racconta.

Lui nel frattempo se la prende con l’altra ragazzina minorenne intervenuta. Le urla: “Hai fatto un video? Cancellalo” e la minaccia con un coltello.

A quel punto intervengono altri giovani che erano con le due amiche per difenderle.

La fidanzatina del violento nel frattempo, in un meccanismo di difesa che si vede fin troppo spesso nelle storie di maltrattamenti di genere, decide di schierarsi dalla parte del fidanzato violento.

La lite diventa una zuffa e il giovane straniero con il coltello ferisce uno dei ragazzi intervenuti. Anche la 22enne viene lievemente ferita dalla lama del coltello, ma per fortuna ha solo un’escoriazione e rifiuta il trasporto in ospedale. L’amico, 18enne, che era con lei invece finisce all’ospedale Villa Scassi in codice giallo, non è grave. Ha ricevuto un paio di fendenti alla testa e al gluteo.

A ricostruire quanto avvenuto sono stati questa mattina gli agenti delle volanti della polizia che hanno sentito le vittime e diversi testimoni. L’aggressore invece si è dileguato, insieme alla fidanzatina.

Le indagini sono ora affidate alla squadra mobile.